El inesperado vínculo entre Paris Hilton y María Becerra: "Tiene una voz increíble"

Paris Hilton destacó su reciente colaboración con María Becerra para el tema "Without Love", resaltando la increíble voz y la personalidad encantadora de la artista argentina. Durante el rodaje del videoclip, ambas forjaron un vínculo cálido que incluyó un intercambio cultural donde la estadounidense probó por primera vez el mate. De hecho, la blonda aseguró que pensó en la "Nena de Argentina" de inmediato al buscar a la cantante perfecta para transmitir el sentimiento profundo de su canción.

" Su voz es increíble ; nos divertimos mucho en el rodaje del video musical", expresó la empresaria al periodista Javier Ponzo. La heredera estadounidense elogió la amabilidad y el talento de la artista bonaerense, a quien describió como la "intérprete ideal" para encarnar la letra de su nuevo proyecto musical y visual. Este encuentro representa un paso significativo para la proyección internacional de la cantante platense en el mercado anglosajón.

La química entre ambas fue tan natural que la norteamericana incluso manifestó su deseo de seguir incorporando costumbres locales que conoció a través de su colega. "Fue mi primera vez probando el mate; si tuviera ahora, lo estaría tomando" , confesó con entusiasmo la figura global. En su nuevo documental "Infinity Icon", Hilton busca retomar el control de su propia narrativa tras años de sentirse malinterpretada y subestimada por los medios de comunicación.

La colaboración con artistas jóvenes como Becerra forma parte de esta nueva etapa en la que prioriza la autenticidad sobre el personaje que sostuvo en el pasado. Para la empresaria, rodearse de mujeres fuertes y talentosas es una forma de celebrar su propia supervivencia en una industria que suele ser cruel. "Simplemente pensé que ella era perfecta y que realmente encarna el sentimiento de la canción", subrayó sobre María.

El nuevo documental con el que Paris Hilton busca resurgir

Este presente le permite a Paris mostrarse vulnerable y real, conectando con su público desde una madurez que no poseía en los inicios de su carrera televisiva. La artista remarcó que ayudar a otros y utilizar su plataforma para causas justas es lo que hoy define su concepto de ser un verdadero ícono. Al compartir su historia junto a figuras internacionales, busca inspirar a que cada persona tome el control de su propia felicidad y destino personal. "Desde que comparto mi verdad y soy real, ha sido la experiencia más sanadora de mi vida", concluyó la estrella internacional.