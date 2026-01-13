María Becerra realizó una donación para ayudar a combatir el fuego en la Patagonia

La situación en la Patagonia sigue siendo crítica debido a los incendios forestales que azotan a la provincia de Chubut, dejando a cientos de familias sin hogar y miles de hectáreas arrasadas. En ese contexto, surgió una buena noticia que trajo un poco de alivio y mucha emoción a la comunidad: la cantante María Becerra realizó una importante donación para equipar a las dotaciones de bomberos.

La noticia se dio a conocer a través de las redes sociales por la usuaria de Instagram @paltavidavegana, una trabajadora que se encuentra en la zona del desastre. Según relató, el aporte económico de la cantante fue fundamental para adquirir insumos profesionales que el Estado o las organizaciones locales no llegaban a cubrir.

Gracias a la generosidad de la artista, se logró equipar a cuatro brigadas autoconvocadas. Estos grupos de voluntarios son, muchas veces, la primera línea de defensa contra las llamas en zonas de difícil acceso. Con el dinero donado por María, se compraron ropa de trabajo ignífuga y adecuada para el terreno, motobombas de alta potencia, mangas y lanzas (mangueras y picos profesionales) y herramientas forestales específicas para el combate de incendios de interfase.

El posteo de la trabajadora no tardó en volverse viral, no solo por el monto de la donación, sino por el impacto directo que tuvo en el territorio: “Gracias por una vez más demostrarnos que realmente sos la nena de Argentina”, escribió conmovida, destacando que el gesto de la cantante ayudó concretamente a frenar el avance del fuego en sectores clave. “Con su donación de herramientas forestales, han podido ayudar a frenar los incendios”, aseguraron desde la zona afectada.

No es la primera vez que Becerra utiliza su llegada y sus recursos para causas solidarias, pero en esta ocasión, la urgencia de la Patagonia le dio un tinte especial. Los incendios en el sur no solo destruyen el ecosistema, sino que han dejado a muchísima gente sin comida, ropa ni techo, por lo que la llegada de herramientas para combatir el foco ígneo es vista como un “milagro” por los locales.

María Becerra se cruzó con un seguidor por sus vacaciones en Finlandia

María Becerra aprovechó un receso en el cierre del año sobre los días festivos para descansar, tomar un poco de aire tras un año agitado de shows y conocer nuevos lugares que en su vida estaban pendientes. En las últimas horas la artista mostró el momento especial que vive junto a su pareja J Rei disfrutando de sus vacaciones en Finlandia admirando en cada mirada las auroras boreales.

PORQUE MARIA BECERRA DESPERTÓ Y AHORA LE IMPORTA PPSTA pic.twitter.com/QqEGd3K6Ti — (@putitobecerro) December 26, 2025

Sin embargo esta decisión de pasar tiempo en mencionado país le trajo un sinfín de críticas que florecieron en las redes sociales tal como suele ocurrir. Entre una gran cantidad de mensajes, un usuario generó una fuerte respuesta de la artista. “¿Vos no sos la caradura que decía hace menos de 20 días que había que quedarse en el país, que había cosas re piolas?”, dijo un usuario en la cuenta de X (ex Twitter).

“Vengo de hacer un show que le dio trabajo a 500 argentinos, Rodri", contestó con dureza la artista haciendo referencia al show en el estadio de River. Luego, agregó: “Amo a mi país, me voy de vacaciones en mi país, invierto en mi país, ayudo siempre que puedo, estoy armando una fundación en mi país. En su defensa sumó: “Llevo mi bandera y la defiendo en todos lados a donde voy”. Acto seguido, preguntó: "¿Vos qué hacés además de estar rompiéndome los hue... a mí? Contame, que me re interesa”.

Luego de este intercambio, el usuario respondió: "Soy un hombre de palabra. Fin". Ante esto, la cantante volvió a responderle con dureza: “Mi enojo no fue una reacción desde el ego, sino una respuesta frente a la ignorancia con la que hablaste. Por cierto, no contestaste mi pregunta, Rodri. ¿Tenés algo más interesante que decir o solo te sabés la de «zurdita»?”.