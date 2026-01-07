Escándalo y gritos: así fue la ruptura entre Wanda Nara y Martín Migueles

La relación entre Wanda Nara y el empresario Martín Migueles terminó de manera abrupta y cargada de tensión. La empresaria decidió ponerle punto final al romance luego de sorprenderlo in fraganti , una situación que no estuvo dispuesta a perdonar y que derivó en un fuerte episodio de gritos, reproches y ruegos por parte del empresario.

Según trascendió en el entorno de la mediática, la ruptura fue todo menos tranquila. La decisión de Wanda fue inmediata y firme, marcada por experiencias pasadas que no quiso volver a repetir. “ Ella no quiere quedar como que le mintieron otra vez. Se había enamorado de él ”, reveló Yanina Latorre , dando cuenta del impacto emocional que tuvo el descubrimiento en la empresaria.

La reacción de Migueles fue explosiva. De acuerdo a las versiones que circularon, no esperaba que Wanda lo dejara y creyó que podía revertir la situación. Hubo gritos y ruegos, pero la empresaria se mantuvo inflexible y decidió cerrar definitivamente la relación. “Pensó que podía manejar la situación, pero Wanda fue contundente”, aseguraron fuentes cercanas.

El final del vínculo se produce en un momento personal complejo para Wanda Nara, quien continúa enfrentando un conflicto judicial con Mauro Icardi por la tenencia de sus hijas y cuestiones económicas. En ese contexto, la decepción fue aún mayor, ya que desde su entorno aseguran que la empresaria estaba realmente enamorada y apostaba a una nueva etapa sentimental.

El romance entre Wanda y Migueles había comenzado meses atrás, luego de la separación definitiva del futbolista y en medio de un fuerte escándalo mediático. La pareja se mostraba cercana, compartía viajes y publicaciones en redes sociales, lo que hacía suponer una relación sólida. Sin embargo, la aparición de mensajes y datos del pasado del empresario con otras mujeres terminó por derrumbar el vínculo.

Tras la ruptura, Wanda Nara volvió a enfocarse en sus proyectos laborales, en su rol de madre y en resolver su situación judicial. El episodio sumó un nuevo capítulo de alto impacto mediático en la vida personal de la empresaria, que una vez más quedó en el centro de la escena del espectáculo argentino.

Días atrás, en medio de los rumores sobre una posible crisis sentimental, Wanda Nara sorprendió con un posteo jugado e íntimo en sus redes sociales que no pasó desapercibido. La empresaria y conductora de MasterChef Celebrity utilizó su cuenta de X (ex Twitter) para responder a las versiones que circulaban sobre su relación con Martín Migueles, apuntando con dureza contra quienes opinan sobre su vida privada sin conocerla. En ese descargo, Wanda dejó una frase provocadora vinculada a la intimidad de la pareja que generó una fuerte repercusión entre sus seguidores y que, horas más tarde, decidió eliminar.

Lejos de quedarse solo en la polémica, la mediática también aprovechó para aclarar cómo vivió sus vacaciones de verano, desmintiendo versiones de malestar y crisis. Contó que priorizó viajar y compartir tiempo con su familia, alejándose de eventos sociales y compromisos públicos, y remarcó que su foco estuvo puesto en sus hijos y en disfrutar de un descanso merecido. Con otro mensaje posterior, ya en un tono más reflexivo, Wanda aseguró estar de regreso al trabajo, celebró la renovación de su contrato con Telefe y dejó en claro que, pese al ruido mediático, atraviesa un buen momento personal y profesional.