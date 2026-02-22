Espectáculos La Mañana María Becerra Estalló el escándalo: María Becerra dejó de seguir a Emilia Mernes en redes tras un conflicto

María Becerra sacudió el mundo de la música con un movimiento digital que confirma la ruptura definitiva de su amistad con Emilia Mernes. La Nena de Argentina dejó de seguir a la cantante entrerriana en Instagram, marcando el final de una de las alianzas más fuertes del grupo "Los del Espacio". Lo que nació como una unión imbatible en los rankings terminó desgastado por internas de poder, egos y manejos que Becerra ya no está dispuesta a tolerar.

La sorpresiva pelea que parece no tener fin El conflicto escaló debido a supuestas traiciones y códigos rotos dentro del círculo íntimo que alguna vez compartieron los artistas más exitosos del país. Los rumores sobre el robo de bailarines y comportamientos cuestionables detrás de escena fracturaron la imagen de familia unida que el grupo intentaba proyectar. En ese sentido, la quilmeña decidió priorizar su tranquilidad personal por sobre el marketing de una amistad que, en la realidad, ya no existía desde hacía tiempo.

Embed Los detalles de esta drástica decisión salieron a la luz a través del periodista Juan Etchegoyen, quien vinculó el desplante a una conversación privada entre María y otra figura del pop. Según trascendió, la cantante bonaerense buscó sinceridad total en sus redes y eliminó a quienes ya no pertenecen a su cotidianidad. Sobre los motivos que llevaron a Becerra a ejecutar este unfollow, el comunicador reveló: “Se hartó del caretaje de seguir a personas que ya no forman parte de su vida hace años”.