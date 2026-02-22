Estalló el escándalo: María Becerra dejó de seguir a Emilia Mernes en redes tras un conflicto
La Nena de Argentina era una de las mejores amigas de la oriunda de Nogoyá, pero el vínculo se habría roto por completo.
María Becerra sacudió el mundo de la música con un movimiento digital que confirma la ruptura definitiva de su amistad con Emilia Mernes. La Nena de Argentina dejó de seguir a la cantante entrerriana en Instagram, marcando el final de una de las alianzas más fuertes del grupo "Los del Espacio". Lo que nació como una unión imbatible en los rankings terminó desgastado por internas de poder, egos y manejos que Becerra ya no está dispuesta a tolerar.
La sorpresiva pelea que parece no tener fin
El conflicto escaló debido a supuestas traiciones y códigos rotos dentro del círculo íntimo que alguna vez compartieron los artistas más exitosos del país. Los rumores sobre el robo de bailarines y comportamientos cuestionables detrás de escena fracturaron la imagen de familia unida que el grupo intentaba proyectar. En ese sentido, la quilmeña decidió priorizar su tranquilidad personal por sobre el marketing de una amistad que, en la realidad, ya no existía desde hacía tiempo.
Los detalles de esta drástica decisión salieron a la luz a través del periodista Juan Etchegoyen, quien vinculó el desplante a una conversación privada entre María y otra figura del pop. Según trascendió, la cantante bonaerense buscó sinceridad total en sus redes y eliminó a quienes ya no pertenecen a su cotidianidad. Sobre los motivos que llevaron a Becerra a ejecutar este unfollow, el comunicador reveló: “Se hartó del caretaje de seguir a personas que ya no forman parte de su vida hace años”.
Una charla con Tini fue el detonante de la decisión
La charla que la artista mantuvo con Tini Stoessel habría sido el detonante final para que la artista tomara partido y se alejara definitivamente de la novia de Duki. Para la autora de "Automático", mantener el vínculo digital resultaba una falsedad que ya no encajaba con sus valores actuales ni con su presente profesional.
Aunque el silencio de las protagonistas persiste, el gesto de la cantante fue interpretado por sus fans como un acto de honestidad brutal: “María toma la decisión de dejar de seguirla por eso después de haber tenido una fuerte charla con su amiga Tini”.
