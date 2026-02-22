Imposible: se conoció la cifra millonaria que pagará Maxi López por una mansión en Nordelta

El delantero decidió volver a apostar por la Argentina y se mudará a uno de los barrios más exclusivos de la provincia de Buenos Aires.

Maxi López decidió apostar nuevamente por la vida en Argentina y eligió el exclusivo barrio de Nordelta para establecerse. El exfutbolista concretó el alquiler de una propiedad de elite donde convivirá con su esposa Daniela Christiansson y sus hijos pequeños. Los panelistas del programa Sálvese Quien Pueda dieron la primicia sobre esta transacción inmobiliaria que sacudió al mundo del espectáculo.

La propiedad cuenta con todas las comodidades de alta gama necesarias para albergar a la familia del exdelantero durante su estancia definitiva en el país. El costo mensual de la vivienda generó un debate inmediato en el piso de América debido a la exorbitante cifra que se maneja en el mercado de propiedades de lujo. Al revelar el monto que el exdelantero desembolsa cada 30 días por el inmueble, Ximena Capristo disparó: “El alquiler está entre 18 mil y 20 mil dólares por mes” .

La cifra causó asombro entre los presentes, quienes compararon el valor de la renta con la realidad económica promedio de los trabajadores argentinos actuales. La ex Gran Hermano bromeó sobre la brecha social que representa vivir en una mansión de tales características dentro de un barrio privado tan custodiado. Al analizar el impacto de semejante gasto mensual para una vivienda familiar, la panelista sentenció: “Es una cachetada al pobre” .

El nuevo vínculo entre Maxi López y Wanda Nara

Más allá de los lujos, el surgido en River aprovechó su regreso para hablar con franqueza sobre la evolución de su relación con su exesposa Wanda Nara. En una entrevista reciente, el deportista mostró un tono reflexivo y admitió que el paso del tiempo le permitió sanar viejas heridas del pasado. Para el empresario, lograr una dinámica cordial con la madre de sus tres hijos varones representa un logro personal invaluable. Con respecto a este proceso de reconciliación, el empresario reconoció: “Hemos tenido muchos errores, quizás por jóvenes”.

El exfutbolista puso énfasis en que la prioridad de ambos hoy reside en el bienestar emocional de Valentino, Constantino y Benedicto, lejos de los escándalos mediáticos. Por ello, entiende que los conflictos del pasado quedaron atrás gracias a un esfuerzo mutuo por mantener la armonía familiar frente a cualquier circunstancia. Sobre la importancia de este nuevo equilibrio para los menores de la familia, el rubio explicó: “Hoy tener esta relación que tenemos, para mí es un premio”.

La comunicación fluida entre ambos permite coordinar la crianza y los viajes de los chicos con una naturalidad que antes resultaba imposible de imaginar. López destacó que ahora pueden tomar decisiones conjuntas sin que los sentimientos personales interfieran en la logística diaria de sus hijos. Con un mensaje contundente, el exjugador concluyó: “A veces quedan enganchados en medio de las situaciones de los grandes”.