Qué auto eligió Maxi López para su estadía en Argentina: cuesta más de 90 mil dólares

El exfubolista prepara su nueva vida en la Argentina junto con Daniela Christiansson y su hijo Lando. Las características del auto.

Aquellos deseos de Maxi López de regresar a la Argentina con su pareja Daniela Christiansson , y su hijo Lando de apenas un mes y medio, está más cerca de concretarse. Es que el exfutbolista regresó de Suiza de forma adelantada con el fin de buscar un nuevo domicilio en el país y empezar a hacerse dueño de herramientas que hagan posible vivir en territorio nacional.

Más allá de las pretensiones que tiene la familia para conseguir la casa ideal, se conoció que el exfutbolista buscó un nuevo automóvil que tengra características particulares para poder trasladar con comodidad a la familia. Tras un importante análisis sobre distintas posibilidades, el exjugador eligió una camioneta que cuesta miles de dólares.

“Preparando todo para esta nueva etapa” , dijo en un posteo López y agregó: “Estoy buscando un auto que se acomode a toda esta rutina. Necesito espacio, confort y comodidad".

Según mostró, eligió una Mercedes Benz X3, que en el mercado cuesta más de 90 mil dólares y cumple con sus requisitos para trasladar a la familia. Más allá de que en Argentina pareciera entrar la última etapa organizativa, su pareja con el niño aún no viajaron debido a que esperan la autorización médica para que su bebé viaje debido a su corta edad.

Más allá de su auto, Santiago Sposato contó en el aire del programa A la Tarde (América) que también había un sinfín de cuestiones para analizar con respecto a su casa: “Casa importante al agua, cinco dormitorios, barrio Yacht, puede ser Golf, Virazón o Los Puntes. Presupuesto entre 18 mil y 20 mil dólares por mes. Por un año, mínimo”,

Wanda Nara contó el día que contrató a un detective para vigilar a Maxi López

Wanda Nara sorprendió durante un nuevo episodio de MasterChef Celebrity con una revelación durante su etapa en Italia donde era todasvía pareja del exfutbolista Maxi López. Todo ocurrió cuando salieron a la luz anécdotas sobre detectives debido a que esa era la consigna de la jornada.

“Hoy tengo detectives y voy a descubrir todo lo que falta. Maxi, ¿alguna vez contrataste detectives?”, preguntó la conductora televisiva, mientras que Maxi soltó entre risas: “No, vos contrataste detectives. Lo que pasa es que se dormían en el camino”.

“Yo contraté detectives en Sicilia. Era donde estaba el culpable. Tenía un 500 y acá el implicado tenía una Ferrari, nunca se encontraban. Era como Andy (Chango) mi detective, era medio lento”, contó Wanda. Llamativamente Chango irrumpió en la conversación y contó que estudió para ser investigador durante la adolescencia pero no terminó de concretarlo.

Luego, Chango sostuvo: “Seguro que es culpable la persona. Cuando alguien te encarga algo de fidelidad no hace falta seguirlo. Si alguien se le ocurre contratar a un detective es que es culpable”.

Sorprendida, Wanda sumó: “¿Pero por qué me tratás de cornuda si no te di a quién tenés que seguir? Capaz es un ex que quiero saber qué hace”. Al escuchar esa opinión, el exjugador dijo: “No aceptes ese trabajo. Depende qué ex. Primera administración no, segunda sí”.