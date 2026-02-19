Difunden el video de la agresión a La Coqueta en los corsos de Lomas de Zamora

Luego de que la famosa influencer y personalidad de las redes sociales conocida como La Coqueta denunciara públicamente haber sido víctima de un ataque transfóbico durante el corso de Lomas de Zamora, en las últimas horas trascendió en internet un video con las imágenes del momento de la agresión.

En la grabación se ve el instante en que la influencer se defiende de un hombre que se le acerca de manera violenta, mientras que de fondo se escuchan gritos de otras personas que pedían que no le tiraran espuma. Sobre el episodio, La Coqueta había relatado en su Instagram: “Acabo de sufrir un ataque transfóbico en el corso. Yo estaba sacándome fotos con la gente, devolviéndoles el cariño, pero no puedo aguantar tanta falta de respeto”.

En ese momento, la influencer también contó que ya había iniciado acciones legales, y se presentó junto a su nuevo abogado: Martín Leiro, el mismo que representa a Morena Rial. “Gracias por apoyarme en este caso. Pasé un ataque transfóbico y ya contaré todo”, sostuvo mientras exhibía la denuncia realizada. También circularon imágenes de su paso por la comisaría, difundidas por Pepe Ochoa, panelista de LAM.

Por otro lado, tras convertirse en una estrella musical, La Coqueta recibió muchas ofertas de trabajo y aprovechó para viajar por varios lugares. Semanas atrás estuvo en Chile, donde no dudó en pasar por una clínica para someterse a una transformación que la dejó irreconocible. La noticia salió a la luz a través de las redes sociales del centro médico, donde grabaron el antes y después y explicaron qué fue exactamente lo que le hicieron en el quirófano.

“Tras una evaluación facial completa y considerando sus objetivos estéticos, se realizaron los siguientes tratamientos: atenuación de ojeras, proyección de pómulos y corrección de labios”, detallaron. También hicieron una importante aclaración. “Se sugirió retirar el ácido hialurónico previamente aplicado en nariz, contorno mandibular y mentón. Sin embargo, la paciente decidió no acceder a este procedimiento, por lo tanto, estas últimas dos zonas no fueron tratadas”, comentaron.

La Coqueta fue agredida en un boliche de Bariloche y denunció a la policía

La Coqueta fue víctima de un hecho de violencia a la salida de un boliche en San Carlos de Bariloche. La influencer relató la situación en sus redes sociales, donde contó que dos hombres la agredieron y le robaron un teléfono celular y 500 mil pesos. “Vengo a contar públicamente lo que me pasó ahora hace un rato en la Juana Bar en Bariloche. Dos pibes vinieron a agredirnos a mí, a Sofía y a Mica sin que busquemos problemas”, escribió en una historia que subió en las primeras horas del domingo.

Además, la influencer contó que fue víctima de comentarios transfóbicos de parte de la policía que se encontraba en el lugar. “Nada más feo que la policía sea transfóbica y me diga: “Yo soy femenina, ¿y vos qué sos?”, denunció La Coqueta, que recibió miles de mensajes solidarizándose por la situación vivida.

“En pleno 2025 es muy triste que pase esto. No nos ayudó en nada. Me robaron plata, pero me trataban como si la chorra fuese yo y mi grupo de amigos”, lanzó con indignación. Tras la situación vivida, la influencer agradeció a sus seguidores: “Gracias a todas las personas que nos apoyan y comparten lo que nos pasó a mi y a mis amigas, me llena el alma, saber que no estamos solas y nos acompañan, ya sea desde un mensajito, un compartido y demás verdaderamente GRACIAS. Los quiero a todos”. Y cerró su comunicado con la frase: “esto no va a quedar impune”.

Su mamá, Silvia, compartió un mensaje en sus redes y agradeció que “Coqueta está bien” y “pude volver a abrazarla” y se mostró indignada por la situación vivida por su hija.