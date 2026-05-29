Múltiples allanamientos nocturnos en Vaca Muerta: encontraron seis kilos de droga y hay tres detenidos

Se llevaron adelante siete operativos en viviendas de San Patricio del Chañar y Añelo. Hallaron marihuana, cocaína y más de cuatro millones de pesos en efectivo.

Tres personas fueron detenidas hoy y serán imputadas en las próximas horas, luego de múltiples allanamientos realizados por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Policía provincial en pleno corazón de Vaca Muerta.

Durante los operativos, efectuados en siete viviendas (cinco en San Patricio del Chañar y dos en Añelo), se secuestraron 4.9 kilos de marihuana y 1.3 kilos de clorhidrato de cocaína, alrededor de $4.2 millones en efectivo, un posnet, anotaciones, armas, teléfonos celulares y envoltorios de nylon.

La fiscal del caso, Eugenia Titanti, dispuso la clausura de una vivienda que, de acuerdo a la información preliminar recolectada por el MPF y la división Antinarcóticos de Añelo de la Policía provincial, funcionaba como punto de venta de drogas. Además, se dispuso la detención de tres personas (dos mujeres y un varón), que serán imputadas por delitos vinculados al narcomenudeo.

La investigación de la fiscalía y la policía provincial que derivó en los allanamientos comenzó en marzo pasado, mediante denuncias recibidas mediante el código QR del MPF y la aplicación "Neuquén te cuida".

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Los procedimientos que derivaron en los secuestros y detenciones, comenzaron el jueves por la noche y se desarrollaron durante la madrugada. Fueron autorizados por el juez de garantías Marco Lupica Cristo.

"Se ejecutaron en el contexto del plan de lucha contra el microtráfico que lleva adelante el gobierno provincial, a través del ministerio de Seguridad a cargo de Matías Nicolini, la Policía provincial dirigida por el comisario general Tomás Díaz Pérez y el Ministerio Público Fiscal, a cargo de José Gerez", destacó el MPF.

El plan de lucha contra el microtráfico fue implementado hace poco más de un año, cuando la Legislatura provincial aprobó la ley que impulsó el gobernador Rolando Figueroa para desfederalizar estos delitos.

Cómo denunciar de forma anónima la venta de drogas

El pasado martes, otras cuatro localidades de la región Vaca Muerta adhirieron al Plan de Difusión del Código QR del Ministerio Público Fiscal (MPF) que permite denunciar de forma anónima la venta de drogas. De este modo, ya son 45 los municipios y comisiones de fomento de toda la provincia que se sumaron a la iniciativa impulsada por el fiscal general José Gerez.

Las firmas de los convenios se realizaron a través de convenios que Gerez firmó con las autoridades municipales y de comisiones de fomento de Buta Ranquil (Pedro Cuyul), Aguada San Roque (Andrea Campo), Octavio Pico (Silvia Cruces) y Barrancas (Rubén Figueroa), todas pertenecientes a la Región Vaca Muerta. En forma previa, el intendente de Añelo (Fernando Banderet) y la de Rincón de los Sauces (Norma Sepúlveda), también de esta región, se sumaron al plan.

“La participación ciudadana está resultando clave para luchar contra el microtráfico de drogas y este código QR permite que los vecinos y vecinas puedan aportar información para las investigaciones de forma anónima y segura”, fiscal general José Gerez. “La participación ciudadana está resultando clave para luchar contra el microtráfico de drogas y este código QR permite que los vecinos y vecinas puedan aportar información para las investigaciones de forma anónima y segura”, fiscal general José Gerez.

Gerez estuvo acompañado por el fiscal jefe de región, Mauricio Zabala; la fiscal del caso Eugenia Titanti; y la coordinadora provincial de Narcocriminalidad, Mariana Querejeta. “El compromiso de los intendentes y las intendentes para difundirlo y para ponerlo al alcance de los ciudadanos sin dudas también está siendo fundamental”, agregó.

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Los convenios fueron firmados en el contexto de una nueva reunión del Consejo de Seguridad de la Región Vaca Muerta, que se efectuó por la mañana en la localidad de San Patricio del Chañar. Autoridades del gobierno provincial, de los municipios de la región, de la Policía neuquina y la vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Soledad Gennari, estuvieron entre los presentes.

En este ámbito el fiscal general además presentó el proyecto de regionalización del MPF que implementó mediante la Resolución 5. Destacó que la iniciativa está en línea con la propuesta del Poder Ejecutivo, y "que prioriza la organización del MPF de acuerdo a la que también tiene la Policía provincial y los Consejos de Seguridad, para una mejor persecución de los delitos".

Con estas cuatro localidades de hoy, totalizan 45 los municipios y comisiones de fomento que adhirieron al Plan de Difusión del Código QR del Ministerio Público Fiscal (MPF), el cual permite a los vecinos y vecinas de cada punto de la provincia denunciar de forma anónima la venta de drogas.

El Plan de Difusión del QR se puso en marcha luego de que la provincia asumiera la competencia para investigar el microtráfico de drogas, en febrero de este año.

Desde entonces, municipalidades, comisiones de fomento, empresas y organismos públicos y la cooperativa eléctrica CALF, además de cámaras de comercios, entre otras instituciones, adhirieron a la iniciativa y empezaron diversas campañas para darlo a conocer.