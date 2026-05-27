Drámatico rescate de cinco personas atrapadas en una cueva: buscan a otras dos personas

Interviene el mismo equipo de rescatistas y buzos que salvó a un equipo de juveniles en Tailandia. Hacía más de una semana que los buscaban en Laos.

Rescatistas de varios países colaboran en las labores de búsqueda en la cueva.

Cinco personas que estuvieron atrapadas durante más de una semana en una cueva inundada en el centro de Laos fueron halladas con vida, según informaron equipos de rescate. Aun así, la búsqueda continúa para dar con otras dos personas que continúan desaparecidas.

Los equipos de rescate, compuestos entre rescatistas y buzos, se destacan por haber sido parte del histórico operativo que salvó a 13 jugadores juveniles de fútbol que habían quedado atrapados en la cueva de Tham Luang en 2018 en circunstancias muy similares.

Los atrapados en la cueva de Long Chaeng están en aparente buen estado de salud y en una zona elevada cerca del agua que tapona las vías de salida, según un vídeo publicado en Facebook por uno de los buzos que participa en las tareas de rescate.

"Son cinco", dice el rescatista mientras graba con una cámara el encuentro con los rescatados, todos hombres según la filmación. Por el momento se desconoce el paradero de las otras dos personas.

el rescate de cinco personas atrapadas en una cueva en Laos

"No tengo ningún síntoma de enfermedad, solo tengo un hambre tremenda", respondió uno de los atrapados a las preguntas de los buzos en otro de los vídeos publicados por los rescatistas. "No tengo nada de fuerza" o "me siento débil", fueron otras de las respuestas, mientras que todos afirmaron "no sentirse enfermos".

Ingresaron hace una semana a la cueva y quedaron atrapados por las lluvias

La cueva donde se encontraban está en una zona escarpada y remota en el distrito de Longcheng, en la provincia de Xaisomboun, a unos 120 kilómetros al norte de la capital, Vientián.

Los aldeanos llegaron al lugar el pasado 19 de mayo en búsqueda de oro pero, tras las intensas lluvias en el lugar, se provocó una inundación que bloqueó la salida y dejó atrapadas a siete personas, detallaron los equipos de rescate laosianos y tailandeses que participaron en la operación.

Los mismos rescatistas compartieron videos de cómo se llevó a cabo el operativo. Para llegar a la entrada de la cueva hay que realizar una empinada caminata a pie de aproximadamente cuatro kilómetros. La entrada también es empinada y rocosa, y apenas lo suficientemente ancha como para que una persona pueda trepar para atravesarla.

"Todavía me tiembla el cuerpo. Nuestro equipo lo ha hecho posible", expresó Bounkham Luanglath, de la organización laosiana Rescue Volunteer for People a través de un mensaje de voz .

el rescate de cinco personas atrapadas en una cueva en Laos

La zona sigue bajo alerta de lluvias y los rescatistas deberán ingresar otra vez a la cueva

Las autoridades de Laos y los equipos tailandeses coordinan tareas de extracción y monitoreo de los niveles de agua; la zona sigue bajo alerta por lluvias. Los especialistas advirtieron que el riesgo persiste mientras las galerías permanezcan anegadas y que las maniobras se realizan con cautela para evitar más víctimas.

El buzo finlandés Mikko Paasi, integrante del equipo de rescate, expresó satisfacción por el hallazgo, aunque advirtió que el operativo aún está lejos de concluir. "La tarea hasta ahora ha distado mucho de ser fácil, y todos los involucrados han hecho un trabajo increíble", publicó en Instagram.

rescate cueva Laos

Aún así, remarcó que el rescate no terminó y que este avance representa apenas "un breve alivio". Añadió que los atrapados "están sanos y de buen ánimo, pero la extracción aún está por delante y no va a ser fácil".

Según explicó, él y otro buzo deberán reingresar a la cueva para llevar suministros esenciales a los aldeanos, con el fin de que recuperen fuerzas antes del complejo proceso de evacuación.