Asqueroso: vecinos del sector Parque Jaime de Nevares denunciaron que la gente orina en sus veredas
Ocurrió luego de los festejos organizados por el Municipio en el marco del 25 de mayo. “Siempre pasa lo mismo” aseguró Martín, uno de los damnificados.
La celebración por el 25 de mayo en el Parque Jaime de Nevares de Neuquén reunió durante dos jornadas a cientos de vecinos que disfrutaron de espectáculos folclóricos, puestos gastronómicos, feriantes y actividades patrias. Sin embargo, no todo fue positivo. Vecinos que viven en las inmediaciones del predio volvieron a manifestar su malestar por situaciones de descontrol, ruidos molestos y conductas inapropiadas registradas durante los festejos.
Uno de los casos que generó indignación fue el de Martín, residente del sector, quien aseguró haber grabado a personas orinando frente a su vivienda mientras se desarrollaba el evento. Según relató, no es la primera vez que ocurre algo similar durante festividades masivas en el parque.
Al mismo tiempo, agregó que “Las del verano ni te cuento, las de la cerveza ni te cuento. Y en esta fue una fiesta patria y la gente la verdad es que no sé si va por la fiesta patria o va a tomar”.
Martín aseguró además que muchas personas utilizan los alrededores de las viviendas como baños improvisados pese a que, según reconoció, había sanitarios instalados dentro del predio.
Cuestionan el escenario elegido
“Hay muchos que lamentablemente orinan en cualquier lado. En mi vivienda puntualmente siempre pasa” sostuvo en relación con las imágenes captadas por las cámaras de seguridad durante los festejos del pasado 24 por la noche.
Martín también planteó el impacto que generan este tipo de eventos en quienes viven cerca del parque y cuestionó la elección del lugar para realizar las celebraciones masivas.
“Uno como vecino quiere descansar un fin de semana largo y en estas circunstancias es muy complicado”, afirmó.
Un reclamo que no es novedad
No es la primera vez que habitantes del sector expresan molestias luego de eventos en el Parque Jaime de Nevares. En otras oportunidades ya habían surgido reclamos por música fuerte, tránsito, consumo de alcohol y disturbios durante festivales y fiestas cerveceras.
En esta ocasión, incluso algunos vecinos reconocieron que el volumen del sonido estuvo más bajo que en ediciones anteriores, aunque remarcaron que el problema principal volvió a ser el comportamiento de parte del público.
“Comparado con otras fiestas, el volumen estaba mucho más bajo. No molestaba tanto el sonido. El problema fue la conducta de algunas personas”, concluyeron.
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