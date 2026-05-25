Licencias médicas y cole gratis: cuáles son los reclamos que ATEN lleva a la reunión con el Gobierno

El encuentro entre el gremio docente y Soledad Martínez será este martes en Casa de Gobierno. Esperan respuestas a varios reclamos o podría haber paro.

La conducción provincial de ATEN se reunirá este martes -desde las 9- con la ministra de Educación de Neuquén, Soledad Martínez , en un encuentro que aparece como clave para descomprimir el malestar docente por distintos incumplimientos denunciados por el gremio y evitar que haya paro en las escuelas .

La reunión fue convocada por el Gobierno provincial luego de que el sindicato expresara su preocupación por una serie de reclamos vinculados con las condiciones laborales y el cumplimiento de distintos puntos acordados para este año. La cita será en Casa de Gobierno y contará con la participación de la conducción gremial encabezada por Fany Mansilla.

En la previa del encuentro, Mansilla señaló a LM Neuquén que espera que la reunión "sea un espacio productivo", con respuestas concretas a los planteos que viene realizando el sindicato en los últimos días.

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"Nosotros queremos que se cumplan todos los puntos del acta. Que se sostenga el proyecto de trashumancia y que no se hostigue más a los directores de la ruralidad", detalló la secretaria general de ATEN, quien además destacó que otro de los pedidos es que no se aplique el nomenclador de días de licencia por enfermedad, ya que no respetaría la decisión del médico tratante.

La expectativa de avanzar en la solución de estos reclamos surge luego del plenario provincial de secretarios generales realizado la semana pasada en Loncopué, donde ATEN analizó diversas problemáticas que afectan al sistema educativo neuquino y resolvió concurrir a la convocatoria oficial del Ejecutivo. Sin embargo, también dejó abierta la posibilidad de avanzar con medidas de fuerza si las respuestas no resultan satisfactorias.

Durante ese encuentro gremial, la conducción provincial recibió el mandato de continuar las gestiones ante el Gobierno y, en caso de no obtener soluciones, evaluar acciones directas. La resolución facultó a la comisión directiva provincial a definir eventuales medidas de fuerza si considera insuficientes las respuestas oficiales.

Más reclamos

Entre los principales reclamos que ATEN llevará a la reunión figuran temas relacionados con auditorías médicas, el funcionamiento de las mesas técnicas acordadas con el Gobierno, la implementación de resoluciones vinculadas al sistema educativo, partidas específicas para establecimientos educativos y el avance de iniciativas como el boleto docente. También existen cuestionamientos por demoras administrativas que, según el sindicato, terminan impactando en las condiciones de trabajo y en el desarrollo de las actividades escolares.

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La convocatoria del Gobierno llegó pocos días después de que distintas seccionales manifestaran públicamente su preocupación por cambios en los mecanismos de otorgamiento de licencias médicas y por dificultades para cubrir suplencias en las escuelas. Estos planteos fueron creciendo en las últimas semanas y generaron debates internos sobre la necesidad de impulsar medidas de protesta.

A pesar de ese escenario, la conducción provincial decidió priorizar la instancia de diálogo convocada por la ministra. Por esa razón, el plenario resolvió postergar cualquier definición sobre medidas de fuerza hasta conocer el resultado de la reunión prevista para este martes.

Desde el sindicato consideran que el encuentro puede ser una oportunidad para encauzar los reclamos y encontrar respuestas a cuestiones que vienen siendo planteadas desde hace meses. La expectativa, según expresó Mansilla, es que exista voluntad política para avanzar en soluciones concretas y evitar que el conflicto se profundice.

El resultado de la reunión será seguido de cerca por las distintas seccionales de la provincia. Si bien la conducción gremial mantiene una postura de diálogo, también advirtió que el mandato del plenario continúa vigente y que, de no haber avances, se analizarán los pasos a seguir.