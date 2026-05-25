El duro mensaje de García Cuerva en el tedeum del 25 de Mayo: "Basta de arengar la división y la polarización"

El Presidente asistió junto a parte de su Gabinete. García Cuerva pidió frenar la polarización y advirtió sobre la pérdida de esperanza en la sociedad.

El tradicional Tedeum por el Día de la Patria volvió a reunir al Gobierno nacional y a la Iglesia en una ceremonia cargada de contenido político. La participación del presidente Javier Milei se dio en un contexto de tensiones internas dentro del oficialismo, ausencias relevantes y un mensaje religioso centrado en el diálogo, la esperanza y la unidad.

Este lunes 25 de Mayo , Milei participó de la ceremonia realizada en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. El mandatario llegó desde la Casa Rosada junto a parte de su gabinete y encabezó la comitiva oficial que participó del oficio religioso por la fecha patria.

Durante su homilía, el arzobispo Jorge García Cuerva dejó definiciones sobre la situación social y política del país. Durante su mensaje, sostuvo que “hay hermanos que hoy se sienten paralizados en su esperanza” y planteó la necesidad de reconstruir vínculos en una sociedad atravesada por la incertidumbre.

En otro tramo de su intervención, García Cuerva afirmó que “nadie es descartable, nadie es desechable”. En esa línea, mencionó a los adultos mayores, los niños, los enfermos, las personas con discapacidad, los adolescentes atravesados por la droga y los trabajadores informatizados.

Milei Tedeum 25 mayo 2026

Cuatro acuerdos fundamentales

El arzobispo también presentó lo que definió como “cuatro acuerdos fundamentales” para la Argentina. El primero fue el bien común, entendido no como una suma de intereses individuales, sino como la capacidad de una nación para cuidar a todos sus hijos, especialmente a los más necesitados.

Durante la homilía, centró su mensaje en la necesidad de reconstruir vínculos sociales y políticos en la Argentina. “Lo que nos falta es una clase dirigente que con la fuerza de ese pueblo se anime al diálogo, al encuentro, a la reconciliación”, expresó frente al Presidente y a los funcionarios nacionales.

No obstante, García Cuerva aclaró que sus palabras buscaban ser “un aporte para la reflexión de todos los actores de la sociedad argentina” y advirtió sobre el riesgo de que algunas frases fueran utilizadas para “alimentar la fragmentación”.

Embed - El Presidente Javier Milei participa del Tedeum y las celebraciones en el Cabildo por el 25 de Mayo

“El actor del diálogo, escuchando a todos, respetando y buscando consensos en la diversidad”, expresó el arzobispo. Luego agregó: “Basta de arengar la división y la polarización porque nadie se salva solo”, retomando una frase del papa Francisco.

También cuestionó el individualismo y advirtió sobre el impacto social de la confrontación permanente. “El ‘sálvese quien pueda’ no es más que la expresión de un individualismo cruel que rompe los vínculos de fraternidad y descompone la Nación”, sostuvo.

En otro de los pasajes más duros de la homilía, García Cuerva apuntó contra quienes “viven de privilegios” y criticó el clima de agresión en redes sociales y espacios políticos. “Odiadores de aquella época, haters de hoy”, dijo al referirse a quienes descalifican y difaman desde el anonimato o la comodidad de una pantalla.

“Empecemos a desarmar el lenguaje, renunciando a las palabras hirientes, al juicio inmediato y a las calumnias”, pidió el arzobispo, quien además llamó a recuperar la cordialidad y el respeto en el debate público.

Jorge Garcia Cuerva

Sobre el final de la homilía, García Cuerva recordó el primer mensaje de la Primera Junta de Gobierno de 1810 y destacó que ya entonces se hablaba de “unión” y “cordialidad” entre los habitantes del país.

“El sueño fundacional fue siempre la unión. Hagámoslo realidad”, afirmó el arzobispo antes de concluir la ceremonia religiosa.

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Por el discurso del arzobispo de Buenos Aires en el Tedeum para el 25 de Mayo pic.twitter.com/yun2Dcd0Fy — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) May 25, 2026

También pidió construir una Argentina “donde todos estén sentados en la mesa” y advirtió que cuando solamente unos pocos se benefician “el tejido social se destruye y las brechas se agrandan”.

La ceremonia concluyó con una oración por el país y sus gobernantes. Tras participar del Tedeum, Milei tenía previsto regresar a la Casa Rosada para encabezar una reunión de Gabinete en medio de un escenario político atravesado por tensiones internas y debates públicos dentro del oficialismo.

Javier Milei Tedeum

Un acto marcado por la interna

Entre los funcionarios que acompañaron a Milei estuvieron el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. También formaron parte de la comitiva el canciller Pablo Quirno; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y los ministros Diego Santilli, Alejandra Monteoliva, Mario Lugones y Federico Sturzenegger.

La ceremonia se desarrolló en medio de las internas que atravesaron al Gobierno nacional durante los últimos días. A ese escenario se sumó la polémica por la investigación a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, un tema que volvió a ubicar al oficialismo en el centro de la agenda política.

Una de las ausencias más notorias fue la de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien no fue invitada a participar del Tedeum. Tampoco estuvieron los ministros Sandra Pettovello y Juan Bautista Mahiques. En tanto, la senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, asistió a la ceremonia, aunque llegó por su cuenta.