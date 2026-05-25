"Me están persiguiendo": el desesperado último mensaje de una joven argentina que desapareció en Chile

Lourdes Rosario Brizuela (22) perdió total contacto con su familia el pasado 20 de mayo en la región de O'Higgins.

Una joven argentina es buscada de manera intensa en Chile luego de haberle advertido a su familia que estaba siendo perseguida en el país trasandino.

Se trata de Lourdes Rosario Brizuela , oriunda de Salta y que fue vista por última vez el pasado 20 de mayo en Pichilemu.

El caso se conoció cuando la Fundación Volviendo a Casa confirmó que la familia de Brizuela la busca en Chile desde hace casi una semana, luego de que le haya manifestado por mensajes de WhatsApp que sentía miedo y que un grupo de personas la seguía.

Después de esos mensajes, dejó de responder llamadas, videollamadas y mensajes, por lo que su madre realizó la denuncia correspondiente.

“Hoy su familia teme seriamente por su integridad física y psicológica. Pedimos máxima difusión en Argentina y Chile”, expresa la publicación de la Fundación.

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LOURDES ROSARIO BRIZUELA

#Argentina, desaparecida en #Pichilemu, Región de O’Higgins, #Chile. Último contacto: 20 de mayo de 2026

Por cualquier información llamar al: +54 9 387 457-0296 o al 911 o al 133 (Carabineros de Chile) pic.twitter.com/cI30WfBI4f — Azul (Carito_witch) (@azulf4n) May 24, 2026

La joven había viajado a Chile en diciembre de 2025 y en la actualidad residía en Punta de Lobos, una localidad ubicada en las afueras de Pichilemu.

Para lograr su hallazgo, dieron a conocer sus características físicas: mide aproximadamente 1,60 metros, es de contextura delgada, tez blanca y tiene cabello castaño claro, ondulado y hasta los hombros.

A su vez, aportaron que presenta una quemadura en la mano izquierda y un lunar marrón grande en el pecho, sumado a que tiene varios tatuajes: una luna y dos astronautas en la pierna izquierda y un símbolo tatuado en la nuca.