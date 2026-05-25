Javier Milei publicó un video hecho con inteligencia artificial junto a Belgrano en versión LEGO

El Presidente compartió una animación por el 25 de Mayo en la que aparece junto al prócer argentino en una Plaza de Mayo repleta de personas.

Javier Milei volvió a utilizar las redes sociales para enviar un mensaje político y simbólico en una fecha patria. Este 25 de mayo , el presidente sorprendió con la publicación de un video realizado con inteligencia artificial en el que aparece junto a Manuel Belgrano convertidos en personajes de LEGO , en una puesta audiovisual que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores y usuarios de redes sociales.

La pieza fue difundida a través de la cuenta oficial de Instagram del mandatario durante el feriado nacional por el Día de la Patria. El corto recrea una escena ambientada en el Cabildo de Buenos Aires durante los acontecimientos del 25 de mayo de 1810, con una estética completamente inspirada en los tradicionales juguetes de construcción.

En las primeras imágenes se puede ver a un Manuel Belgrano versión LEGO sentado frente a un escritorio mientras escribe una pregunta sobre un papel: “¿Cómo se verá la Argentina en el futuro?”. Esa frase funciona como disparador de toda la secuencia posterior.

A partir de allí, el prócer aparece “viajando” al presente y desembarca en una Plaza de Mayo colmada de personas con banderas argentinas. En medio de esa multitud aparece también Javier Milei, igualmente caracterizado como un personaje LEGO, quien reconoce a Belgrano y lo invita a ingresar a la Casa Rosada.

Manuel Belgrano Javier Milei Video 25 de mayo

El video muestra luego a ambos saludando desde el histórico balcón de la sede de Gobierno frente a una multitud que los ovaciona. En esa escena también aparece Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y una de las figuras más cercanas al mandatario.

La animación concluye con una frase que sintetiza el mensaje político del material difundido por el presidente: “Siguiendo el camino de los próceres”. La publicación fue interpretada como una manera de vincular el actual proyecto político libertario con figuras históricas de la independencia argentina.

El uso de inteligencia artificial y recursos audiovisuales innovadores se volvió una herramienta habitual dentro de la estrategia comunicacional del Gobierno nacional y especialmente del propio Milei, quien suele compartir contenidos editados, memes y producciones digitales en sus redes sociales.

El video rápidamente acumuló miles de reproducciones, comentarios y compartidos en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron la originalidad de la propuesta y otros debatieron sobre el uso político de los símbolos patrios y los próceres nacionales.

Javier Milei Tedeum 2026

No es la primera vez que Milei apuesta por contenidos de alto impacto visual para reforzar mensajes políticos. Desde el inicio de su gestión, el Presidente convirtió sus redes sociales en una herramienta central de comunicación directa con sus seguidores, muchas veces dejando en segundo plano los canales tradicionales.

En esta oportunidad, eligió combinar tecnología, referencias históricas y cultura popular para enviar un mensaje en una de las fechas más significativas del calendario argentino.

La agenda presidencial del 25 de Mayo

La difusión del video se dio en medio de una intensa agenda oficial por el 25 de Mayo. Durante la mañana, el Presidente participó del tradicional Tedeum celebrado en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, ceremonia encabezada por el arzobispo Jorge García Cuerva.

Luego de esa actividad, Milei tenía previsto continuar la jornada con una reunión de Gabinete en Casa Rosada junto a ministros y funcionarios nacionales. La fecha patria estuvo marcada además por fuertes gestos políticos, en un contexto de tensión interna dentro del oficialismo y de expectativa sobre las señales de unidad que pudiera mostrar el Gobierno.