Cayó un delincuente que trataba de robar un auto con un inhibidor en pleno centro neuquino

Transeúntes alertaron a la Policía y los efectivos lograron capturarlo cuando se daba a la fuga. Era un viejo conocido del ambiente delictivo.

Atraparon a un delincuente que intentó robar un auto en pleno centro con inhibidor.

Actuaban en pleno centro de la ciudad de Neuquén . Un llamado telefónico puso en alerta a la Policía sobre dos delincuentes que estaban intentando robar vehículos utilizando inhibidores en inmediaciones de Belgrano e Yrigoyen.

En las últimas horas se llevó a cabo un importante procedimiento preventivo por personal de la Brigada Oficina de Investigaciones Zona Noreste que permitió demorar a un hombre y secuestrar un presunto inhibidor de señal, elemento utilizado habitualmente para cometer robos en vehículos estacionados.

Este intento de robo tuvo lugar la noche del viernes sobre calle Yrigoyen, cuando efectivos policiales realizaban tareas investigativas en la zona céntrica. En ese momento, el Centro de Operaciones Policiales los puso en aviso sobre dos sospechosos que, según un llamado telefónico, intentaban abrir vehículos utilizando inhibidores de alarmas.

De forma inmediata, el personal comenzó un rastrillaje preventivo y logró visualizar a un sujeto con características coincidentes con las aportadas. Además, según informaron, el hombre era conocido por los uniformados dado que contaba con antecedentes vinculados a delitos bajo la modalidad de uso de inhibidores. El delincuente intentó darse a la fuga tras advertir la presencia policial.

Un elemento clave que lo complica

Al ser interceptado, el sospechoso arrojó un objeto entre unos canteros lindantes, aunque posteriormente "fue alcanzado y reducido mediante el uso racional de la fuerza por parte del personal policial".

Se llevó adelante una búsqueda en el sector donde el sujeto había descartado elementos, con la colaboración de motoristas de la Comisaría Primera, y se locró dar con un aparato tipo handy color negro, compatible con dispositivos utilizados para inhibir señales de cierre centralizado de vehículos.

En uno de los hechos intervino personal de Comisaría Primera y en el otro, de Comisaría Segunda. En uno de los hechos intervino personal de Comisaría Primera y en el otro, de Comisaría Segunda.

Posteriormente, el demorado fue trasladado a la unidad policial, mientras que los efectivos realizaron las diligencias correspondientes y dieron intervención a la fiscalía de turno, que dispuso el secuestro del elemento y la notificación de la imputación en una causa por investigación, recuperando luego la libertad supeditada.

El rápido accionar y la coordinación entre las distintas unidades permitieron prevenir posibles hechos delictivos en una zona de importante circulación vehicular y peatonal de la capital neuquina.