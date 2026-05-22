El ataque ocurrió en pleno brote del virus en el este del país africano, donde ya hay 671 casos sospechosos y crece la tensión social.

Ébola en Congo: incendiaron un hospital que negó la entrega del cuerpo de una víctima para su entierro.

Manifestantes incendiaron un hospital en el este de la República Democrática del Congo (RDC) después de que las autoridades sanitarias se negaran a entregar el cuerpo de un joven presuntamente fallecido por ébola para su entierro.

El ataque se produjo en el Hospital General de Referencia de Rwampara, ubicado en las afueras de Bunia, capital de la provincia de Ituri, epicentro del nuevo brote de la enfermedad.

Según medios locales, un grupo de mototaxistas y jóvenes intentó recuperar por la fuerza el cadáver del fallecido, también conductor de motocicleta e hijo de un soldado, pero las autoridades rechazaron el pedido.

El argumento de la negativa fue que el protocolo sanitario vigente exige que las víctimas sospechosas de ébola sean sometidas a procedimientos especiales de “entierro digno y seguro”.

La situación derivó en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, que realizaron disparos de advertencia para intentar dispersar a los involucrados. Posteriormente, grupos de personas comenzaron a arrojar piedras contra edificios del hospital y centros de atención destinados a pacientes con ébola.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MundoEConflicto/status/2057570039184629903%20&partner=&hide_thread=false | SITUACIÓN CRÍTICA POR EL ÉBOLA



Una multitud enfurecida incendió parte de un hospital en el epicentro del brote de ébola en la República Democrática del Congo, luego de que se impidiera a familiares llevarse el cuerpo de un joven fallecido por el virus para enterrarlo. pic.twitter.com/oRQi9O3vQt — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) May 21, 2026

Los disturbios ocurrieron mientras la República Democrática del Congo enfrenta un nuevo brote de la enfermedad que ya dejó cientos de casos sospechosos y mantiene bajo alerta sanitaria a distintos países de África central.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la situación como una “emergencia de salud pública de importancia internacional”.

El incendio en las salas de aislamiento del hospital

El jefe comunitario de Rwampara, Zamundu Batagura Mugenyi, explicó que acudió al lugar tras ser alertado por responsables médicos de la zona y confirmó que las fuerzas de seguridad no lograron controlar a los atacantes.

"Fui allí y solicité la presencia del Ejército en Rwampara. Llegamos con un capitán para intentar controlar a los manifestantes, pero fue imposible", explicó Mugenyi, citado por medios locales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ActualidadRT/status/2057779756620513616&partner=&hide_thread=false Incendian centro de tratamiento de ébola en el Congo por rituales funerarios



Residentes incendiaron un centro de tratamiento del ébola en la localidad congoleña de Rwampara después de que se les impidiera recuperar el cuerpo de un hombre del lugar pic.twitter.com/ePt17WLJLK — RT en Español (@ActualidadRT) May 22, 2026

De acuerdo con su relato, el grupo violento avanzó hacia las tiendas de aislamiento utilizadas para alojar pacientes sospechosos o confirmados de ébola y prendieron fuego parte de las instalaciones.

"Consiguieron entrar en el hospital y prendieron fuego a dos grandes tiendas. Todas las camas quedaron reducidas a cenizas. Lamentablemente, el cuerpo del paciente con ébola que aún se encontraba dentro también quedó completamente calcinado", reveló.

La OMS declaró la emergencia sanitaria internacional

La OMS informó que la epidemia de la enfermedad del Ébola causada por el virus de Bundibugyo en la República Democrática del Congo y Uganda fue declarada “emergencia de salud pública de importancia internacional” (ESPII), en el marco del Reglamento Sanitario Internacional de 2005.

Según indicó el organismo, la decisión fue adoptada por el director general de la OMS tras consultas con los países afectados y luego de evaluar “el riesgo para la salud humana, el riesgo de propagación internacional de la enfermedad y el riesgo de trabas para el tráfico internacional”.

La OMS aclaró además que el brote no cumple actualmente con los criterios establecidos para ser considerado una emergencia pandémica, al tiempo que destacó el trabajo de las autoridades de RDC y Uganda.

La cepa detectada corresponde al virus Bundibugyo del Ébola, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 %. Según la OMS, no existe una vacuna autorizada ni un tratamiento específico para esta variante.

Ese agente patógeno se transmite mediante contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y puede provocar fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.

El brote de ébola ya suma 671 casos sospechosos en Congo

El Ministerio de Salud congoleño informó que hasta el momento se registraron 671 casos sospechosos y 160 “muertes sospechosas” vinculadas al brote en las provincias de Ituri y Kivu del Norte, ambas situadas en el este del país.

Las cifras oficiales todavía no incluyen a Kivu del Sur, territorio parcialmente controlado por el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), donde se confirmó recientemente la muerte de un paciente infectado con ébola.

La OMS estima que el virus comenzó a circular hace aproximadamente dos meses en Ituri, provincia fronteriza con Uganda y Sudán del Sur.

Fuera del Congo, Uganda confirmó dos casos importados desde territorio congoleño en Kampala, mientras que Sudán del Sur realiza estudios complementarios para confirmar un caso sospechoso detectado cerca de la frontera.

El estado del médico internado en Alemania

Mientras tanto, el hospital universitario Charité de Berlín informó este viernes que el médico estadounidense infectado con ébola en la República Democrática del Congo permanece débil, aunque no está en estado crítico.

"En el paciente se detectó de forma inequívoca el virus Bundibugyo, una cepa del virus del Ébola, mediante una prueba de PCR. Presenta síntomas claros y se encuentra muy débil, pero por el momento no está en estado crítico y no requiere medidas de cuidados intensivos ni procedimientos de sustitución de órganos", indicó el centro médico en un comunicado.

Ebola medico El médico estadounidense infectado con ébola en la República Democrática del Congo permanece débil, aunque no está en estado crítico.

La clínica agregó que el paciente permanece internado en una unidad especial de aislamiento de alta seguridad y bajo monitoreo permanente.

La esposa y los cuatro hijos del médico fueron considerados contactos de alto riesgo y cumplen cuarentena obligatoria en otra zona del hospital. Según informó la Charité, ninguno presenta síntomas y las primeras pruebas PCR realizadas dieron resultado negativo.