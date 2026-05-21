Se confirmó quiénes eran los dos trabajadores petroleros que murieron tras la explosión de un camión

El trágico hecho ocurrió cerca del límite con Rincón de los Sauces. Uno de los operarios murió en el lugar y el otro durante el traslado.

La explosión de un camión cisterna en una base petrolera de Chachahuén Sur terminó con el fallecimiento de dos trabajadores y generó conmoción en el sector hidrocarburífero de la región. El accidente ocurrió este miércoles por la noche en un área operativa ubicada en el departamento mendocino de Malargüe, cerca del límite con la localidad neuquina de Rincón de los Sauces.

El hecho se registró alrededor de las 19:35 dentro de instalaciones petroleras situadas en la zona de Pata Mora. Según la información difundida por el Ministerio de Seguridad de Mendoza, personal policial y equipos de emergencia acudieron al lugar luego de recibir un alerta por una fuerte detonación acompañada por una nube de gas.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, la explosión se produjo en un camión cisterna perteneciente a una empresa vinculada al transporte y servicios petroleros. Tras el estallido, se desplegó un importante operativo para asistir a los trabajadores afectados y resguardar el sector.

El organismo oficial, citado por medios locales, dio a conocer también que las víctimas fueron identificadas como Sergio Adrián Samchuk, de 47 años y oriundo de General Alvear, y Gastón Antonio Andrada, de 40 años, oriundo de Mendoza capital.

Explosión, camión vaca muerta

Según las actuaciones preliminares, Samchuk murió en el lugar a raíz de la explosión. En tanto, Andrada fue rescatado con heridas de extrema gravedad y trasladado de urgencia hacia el hospital de Rincón de los Sauces, en Neuquén. Sin embargo, falleció minutos después mientras recibía asistencia médica.

Qué se sabe sobre la explosión

Las primeras intervenciones fueron realizadas por efectivos del Destacamento Pata Mora. En la declaración brindada a las autoridades, el supervisor de la planta indicó que primero se escuchó una fuerte explosión y luego comenzó a expandirse una densa nube de gas cerca de la cisterna.

Tras el incidente, trabajadores del yacimiento y equipos de emergencia colaboraron en las tareas de rescate y aseguramiento de la zona operativa. El episodio provocó un fuerte impacto entre trabajadores petroleros y empresas que desarrollan actividades en el sur mendocino y el norte neuquino.

Hasta el momento no trascendieron oficialmente las causas que originaron la explosión. La investigación quedó en manos de las autoridades judiciales y técnicas, que avanzarán con pericias para determinar cómo ocurrió el accidente.

El comunicado de TSB tras la tragedia

Luego de confirmarse la muerte de los dos operarios, la empresa TSB S.A. difundió un comunicado oficial en el que expresó sus condolencias y manifestó que se encuentra acompañando a las familias de las víctimas.

“Ante el lamentable hecho ocurrido en el día miércoles, alrededor de las 19:00 horas, en el área de operaciones de Chachahuén Sur, en la zona de Pata Mora, Cía. TSB S.A. expresa su más profunda solidaridad y acompañamiento a las familias afectadas en este difícil momento”, señaló la compañía.

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Además, la firma indicó que activó protocolos internos de asistencia y contención para brindar apoyo a los allegados de los trabajadores fallecidos.

“Para la compañía, la integridad y seguridad de las personas constituyen una prioridad absoluta. Hemos activado de manera inmediata los protocolos de contingencia, disponiendo un equipo interdisciplinario abocado exclusivamente a brindar la asistencia integral, contención emocional y humana que las familias requieran”, agregaron.

Por último, desde la empresa confirmaron que colaboran con la investigación para esclarecer qué ocurrió en la base petrolera.

“Asimismo, la empresa se encuentra colaborando plenamente con las autoridades competentes a fin de determinar las causas del accidente”, concluyó el comunicado.