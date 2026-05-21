Un hombre en situación de calle fue atacado mientras dormía bajo un puente en el oeste: qué pasó

El hecho ocurrió debajo de un puente durante la madrugada. Fue atendido por una ambulancia del SIEN que lo trasladó al hospital Castro Rendón.

Esta semana se registró un hecho de violencia entre personas en situación de calle que implicó la intervención de personal de seguridad y atención médica urgente para uno de los protagonistas que presentaba una lesión en la cabeza y aseguraban que había recibido un disparo de arma de fuego.

Según informó la Policía, la pelea ocurrió este martes por la madrugada en 1° de enero y Néstor Barros. Debido a que el hombre tenía una herida sangrante en la cabeza convocaron a una ambulancia del SIEN que lo trasladó al hospital Castro Rendón para su atención.

De acuerdo a lo relevado, el hombre de 33 años que resultó lesionado pernoctaba junto a otro debajo de un puente . Resguardados en el canal fluvial , el dúo en situación de calle se refugiaba de las bajas temperaturas , incluso haciendo fuego en ese refugio.

Z1 - PELEA - PUENTE (5) Claudio Espinoza

Qué le pasó al hombre en situación de calle

Según lo que relataron a la policía el sueño se vio bruscamente interrumpido por el estruendo de varios disparos a las 3:30 de la mañana. Al despertarse, uno observó al lesionado tendido sobre el suelo, una mujer que gritaba y que finalmente se fue corriendo. Creyendo que le habían disparado decidió trasladarlo hasta encontrar la posta policial del barrio Z1 para que le brinden asistencia médica.

Sin embargo, al arribar la ambulancia el hombre no dejaba que la médica le revise la cabeza por lo que fue trasladado al hospital provincial.

Allí los médicos analizaron la lesión y descartaron una herida de bala. En cambio, descubrieron una contusión producto del impacto con un elemento contundente. Por este motivo le practicaron las curaciones correspondientes y quedó internado en el shockroom hasta que fue dado de alta. El caso quedó bajo investigación de Andrés Azar de la fiscalía de Actuación Genérica.

Z1 - PELEA - PUENTE (4) Claudio Espinoza

Una pareja en situación de calle acuchilló a un hombre

Los hechos de violencia entre personas en situación de calle no son exclusivos del oeste de la ciudad, sino que también ocurren en el centro neuquino. Tal fue el caso de un varón y una mujer que fueron directamente a atacar a un hombre en el Anfiteatro Gato Negro a fines de marzo .

La pareja fue imputada por el Ministerio Público Fiscal por intentar asesinar a una persona a la que atacaron con un cuchillo en el Parque Central.

Por su parte, el mapeo realizado a fines de marzo por Red Solidaria constató que hay 671 personas en situación de calle de las cuales más de un 80% que refiere ser de Neuquén o de la zona, como Cipolletti lo cual da cuenta de una emergencia social.

parque central anfiteatro apuñalado La víctima quedó tendida en el interior del Anfiteatro con una grave herida de arma blanca en el abdomen.

Del total, hay 16 niños que viven o pasan la mayor parte de su día en la calle. Además, 556 son varones, 81 mujeres y 18 pertenecen a otros géneros autorpercibidos, según el informe detallado de la organización que releva todos los barrios de la ciudad. Están los duermen efectivamente a la intemperie las 24 horas, (en hall de casas, cajeros automáticos o parques) hasta aquellos que logran refugiarse ocasionalmente.

En tanto, este miércoles, desde el móvil de LU5, registraron una escena impactante en la zona que divide el barrio Cuenca XV: dos adultos jóvenes duermen dentro de un caño pluvial.

El hallazgo ocurrió en la intersección de las calles Crucero General Belgrano y Miguel Ángel Bordón. Según relató el cronista, las personas se encontraban pernoctando en un espacio atestado de basura, entre cubiertas de autos y restos de electrodomésticos, evidenciando una situación de extrema vulnerabilidad y riesgo sanitario en medio del sistema de desagües de la ciudad.