Se viene el frío extremo en Neuquén y alertan por casi 700 personas en la calle: ¿Qué va a pasar?

Red Solidaria advirtió que la mayoría tiene problemas de consumo de drogas y reclamó respuestas urgentes antes del invierno. Controversias por el número.

Se viene el frío extremo a Neuquén dentro de pocos días, y con cada temporada crece a contrarreloj la misma pregunta: qué va a pasar con las personas en situación de calle y cuál será el plan para darle un refugio temporal, ya que pasar una noche con temperaturas bajo cero, es de gran riesgo.

Desde Red Solidaria, Alberto Cámpora advirtió que el panorama es muy preocupante y que los números, lejos de ser fríos, representan historias detrás de las estadísticas. Hay abandono de personas, consumo de drogas y falta de políticas sostenidas.

Según informó a Línea Abierta en LU5, las organizaciones lograron contactar a cerca de 670 personas en situación de calle hacia fines de marzo, una cifra que se aproxima a las 700 y que incluye realidades muy diversas. Están los duermen efectivamente a la intemperie las 24 horas, (en hall de casas, cajeros automáticos o parques) hasta aquellos que logran refugiarse ocasionalmente.

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El dato más inquietante es que la mayoría de las personas que deambulan en Neuquén presenta problemas de consumo de sustancias, lo que complejiza cualquier estrategia de abordaje.

Red Solidaria: "Es difícil salir del consumo"

“Salir del consumo no es inmediato, puede llevar meses”, explicó Cámpora, al remarcar que no se trata solo de dar un techo, sino de encarar un proceso profundo de recuperación.

El referente social sostuvo que este año se observan casos más visibles y extremos, con personas durmiendo bajo puentes, en zonas de monte o en condiciones “increíbles”, lo que incrementa el riesgo ante la llegada del frío.

Si bien evitó centrarse exclusivamente en la comparación, recordó que en 2025 unas 551 personas ingresaron a refugios, aunque ese número no reflejaba la totalidad de quienes estaban en la calle. Además, distintas organizaciones repartían más de cien viandas por noche, lo que da cuenta de una demanda sostenida.

Situación de calle: controversia con los números oficiales

Uno de los puntos que genera mucha polémica tiene que ver con el origen de las personas. Desde municipio se sostiene que el 70% de quienes realizan tareas como limpiar vidrios no son de Neuquén, Cámpora relativizó esa cifra.

SFP fisuras situacion de calle (2) Sebastián Fariña Petersen

“Nosotros no coincidimos con ese número. Tenemos más de un 80% que refiere ser de Neuquén o de la zona”, afirmó, y planteó que discutir si alguien es de una u otra ciudad —como Cipolletti— resulta secundario frente a la urgencia social.

En ese contexto, el referente cuestionó la iniciativa de prohibir la actividad de los limpiavidrios en los semáforos. Si bien reconoció el malestar de los vecinos ante situaciones de violencia, advirtió que la medida no resuelve el problema de fondo.

“Nosotros no coincidimos con ese número (que el 80% de las personas en situación de calle son de afuera según la Municipalidad de Neuquén). Tenemos más de un 80% que refiere ser de Neuquén o de la zona” - Alberto Cámpora, referente de Red Solidaria. “Nosotros no coincidimos con ese número (que el 80% de las personas en situación de calle son de afuera según la Municipalidad de Neuquén). Tenemos más de un 80% que refiere ser de Neuquén o de la zona” - Alberto Cámpora, referente de Red Solidaria.

“Erradicarlos por ley generar que van a ir para otro lado”, sostuvo. Si se elimina esa fuente de ingresos —aunque sea precaria—, ¿de dónde saldrá el dinero que hoy utilizan, incluso para consumir?

Planes en duda y reunión una reunión fundamental

De cara al invierno, todavía no hay confirmación concreta sobre la apertura de paradores nocturnos, aunque sí existen anuncios y gestiones en marcha. Este mismo lunes, organizaciones y áreas del gobierno mantendrán una reunión para intentar coordinar acciones.

Cámpora insistió en la necesidad de un abordaje más profesional e integral, con equipos interdisciplinarios que incluyan psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales. “Esto no se resuelve en un invierno, es un trabajo de años”, remarcó.

El año pasado, unas 40 personas lograron ingresar al mercado laboral a través de programas oficiales. Sin embargo, no se pudo sostener el proceso en la mayoría de los casos, lo que pone sobre la mesa la fragilidad de estas iniciativas si no están acompañadas por un abordaje integral, especialmente en consumo.

“Lo urgente es que no se mueran de frío”, sintetizó Cámpora.