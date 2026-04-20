Aseguran que el allanamiento a la docente en Centenario no fue erróneo: ¿Cuál fue la explicación de la Policía?

La diligencia formó parte de un mega operativo en 18 viviendas. Las cámaras de seguridad de la docente serán analizadas.

Luego de la fuerte repercusión que tuvo el testimonio de la docente con discapacidad, que denunció haber sufrido un allanamiento equivocado en su casa, desde la Policía del Neuquén brindaron detalles sobre el operativo y explicaron que el procedimiento estaba vinculado a una investigación por narcotráfico y armas .

En diálogo con LM Neuquén , el comisario de investigaciones Dante Catalán indicó que el domicilio cuestionado había sido previamente señalado dentro de una investigación llevada adelante por la División Delitos Conexos junto con la Fiscalía de Actuación Genérica.

“La situación quedará a merced de la denuncia que haga la señora para poder clarificar lo ocurrido en sede judicial”, sostuvo. Además, indicó que secuestraron un DVR que contiene las filmaciones de las cámaras de seguridad de la vivienda que será analizado para constatar lo investigado.

Allanamientos Centenario Unos 160 gramos de cocaína y 480 de marihuana fueron secuestrados en 18 alanamientos en Centenario.

En tanto, señaló: "lo que nos compete a nosotros es la motivacion por la cual se inicia un allanamiento, hay sospecha de que en cierta manera, algún individuo pernoctaría o visitaba ese domicilio". Sin embargo, al momento de la diligencia, el hombre no fue encontrado y la mujer insistió en que vive con su perro.

Denuncias anónimas y tareas de campo

Según explicó el comisario, el procedimiento tuvo una motivación judicial basada en tareas de inteligencia y denuncias anónimas. "Hubo denuncias realizadas mediante la aplicación Código QR y la plataforma Neuquén Te Cuida, por las cuales la Fiscalía ordenó una investigación que incluyó tareas de campo y recolección de información", informó.

De esta manera, los investigadores reunieron indicios que sugerían que un hombre vinculado al comercio de armas y estupefacientes podría pernoctar o frecuentar el domicilio denunciado por la docente. Según fuentes judiciales allegadas a la investigación se observaron maniobras de "pasamanos".

“El allanamiento no se realiza al azar. Siempre hay una motivación basada en una investigación previa. Luego deberá evaluarse en la Justicia si el procedimiento fue erróneo o no”, explicó.

Al respecto de las quejas por la violencia del allanamiento, Catalán también detalló que este tipo de operativos se ejecutan de manera irruptiva, especialmente cuando se busca secuestrar armas de fuego o sustancias ilícitas y en contextos de disputas entre bandas.

18 allanamientos por disputa entre bandas narco con incendios y agresiones

El procedimiento formó parte de un gran operativo de 18 allanamientos simultáneos con presencia del fiscal general José Ignacio Gerez, los fiscales jefes Agustín García y Mauricio Zabala, y la coordinadora Mariana Querejeta, iniciados a partir de las 17:55 de la tarde del sábado. Del total, 10 allanamientos fueron pedidos por la fiscalía de Narcocriminalidad y 8 por la fiscalía de Actuación Génerica.

Entre los hechos investigados se ubican grandes incidentes violentos en el sector: el incendio de una vivienda y agresiones hacia personal policial y de bomberos por parte de un grupo de aproximadamente diez personas.

"Las tareas investigativas permitieron establecer que los hechos descriptos no constituyen episodios aislados, sino que se enmarcan en un conflicto territorial persistente vinculado a la comercialización de estupefacientes y armas de fuego en la zona", indicaron a LM Neuquén desde el Ministerio Público Fiscal.

El allanamiento denunciado como erróneo buscaba a un hombre involucrado en el comercio de armas y drogas

Además, informaron las conclusiones luego de la valoración integral de la prueba reunida. "Surge con grado de probabilidad suficiente que:

Los hechos de abuso de arma de fuego investigados se inscriben en una disputa territorial entre grupos vinculados al narcomenudeo.

Las personas individualizadas conforman un grupo organizado con actuación reiterada en hechos violentos, incluyendo disparos contra viviendas y personas.

Los domicilios indicados funcionan como lugares de residencia, reunión y posible acopio de armas y otros elementos vinculados a la actividad delictiva.

En consecuencia, determinaron la existencia de una conexión concreta y razonable entre los hechos investigados, las personas señaladas y los domicilios a allanar, información que se recabó no solo a través de entrevista de vecinos, y tareas de campo, sino también a través denuncias anónimas realizadas a través de QR, sindicándose que en varias de las viviendas se comercializan armas y estupefacientes.

Drogas, armas y personas demoradas y detenidas

Los 18 allanamientos en Centenario contaron con un importante despliegue policial. Participaron la Dirección de Delitos, Antinarcóticos, personal de la Metropolitana, grupos GEOP de Cutral Co y Zapala, y brigadas rurales de Zapala y Junín de los Andes. Entre los hallazgos destacados, Catalán especificó:

Secuestro de casi 500 gramos de cannabis sativa destinada a comercialización

sativa destinada a comercialización Incautación de 159 gramos de clorihidrato de cocaína

Hallazgo de una “tumbera” y un revólver calibre 48 con municiones

calibre 48 con municiones Un inhibidor de señal

Más de 2,5 millones de pesos en efectivo

en efectivo Gran cantidad de teléfonos celulares

Además, cinco personas fueron demoradas: dos recuperaron la libertad supeditada a la causa y tres quedaron detenidas, sujetas a formulación de cargos por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.

Bronca de la docente allanada: "Quiero que se haga Justicia"

Teresa Baigorria, una conocida profesora de Ingés de la localidad que trabaja en varias escuela relató a este medio una escena que parece sacada de una pesadilla: un operativo policial por drogas irrumpió en su casa ubicada en la manzana 513 en el barrio del Alto, provocó destrozos y, según su propio relato, se retiró minutos después al advertir que se trataba de un procedimiento equivocado.

La mujer de 44 años, detalló que vive sola, tiene artritis reumatoidea y un carné de discapacidad. Según su testimonio, los efectivos irrumpieron violentamente en el domicilio y el ruido la despertó: “Tiraron abajo una reja y rompieron parte de la puerta principal para ingresar, cuando intento volver a la pieza a vestirme ya estaban adentro. Eran los policías, con armas y caras cubiertas y no entendí nada por los gritos".

Fue entonces que se quedó abrazada a mi perro y después dijo que le indicaron que vaya a Fiscalía que me iban a pagar la puerta". En tanto, advirtió que los policías se llevaron el DVR de las cámaras. "Fui a la comisaria a hacer la denuncia y no sabía nada de los allanamientos".

"¡No tiene plata señora, no tiene dólares!", sostuvo la docente que le decían los policías, al darse cuenta de que por los indicios se habían equivocado. Y acotó: "Es indignante y humillante, pedí para que venga mi papá y me dijeron que si venía lo tenían que detener".