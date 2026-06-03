Drogas, municiones y bicicletas robadas: detalles de la causa que involucra a una docente y su pareja

La mujer deberá presentarse en fiscalía y su pareja será trasladada para una audiencia de formulación de cargos.

Una causa que comenzó por amenazas agravadas en Centenario sumó nuevos detalles y ahora involucra a una docente de una escuela técnica y a su pareja, un hombre con antecedentes que será llevado ante la Justicia para una audiencia de formulación de cargos. En la vivienda allanada encontraron droga, municiones, herramientas y varias bicicletas que podrían estar vinculadas a robos denunciados en la ciudad.

Los allanamientos se realizaron este martes por la mañana en distintos domicilios de Centenario, entre ellos una casa ubicada sobre calle Ladino Fuentes. Los procedimientos estuvieron a cargo de personal de la Comisaría 52, con intervención del Ministerio Público Fiscal y de la Unidad Fiscal de Actuación Genérica, a cargo de la fiscal Paula González.

Según confirmó el comisario César Deoseffe, jefe de la Comisaría 52, uno de los demorados es pareja de la docente , quien también quedó vinculada a la investigación y deberá presentarse ante la fiscalía. El jefe policial indicó que la información sobre el vínculo entre ambos fue incorporada a las actuaciones y que será puesta en conocimiento de las autoridades correspondientes.

Uno de los datos que generó mayor preocupación entre vecinos de Centenario es que la mujer involucrada en la causa se desempeñaría como docente en una escuela técnica. Deoseffe confirmó que esa información llegó a conocimiento de la Policía, aunque aclaró que será corroborada formalmente durante la mañana para elevar el informe al distrito educativo.

“Esa es la información que tenemos. Estamos con ese informe para corroborar y mandarlo al distrito”, explicó el comisario durante declaraciones radiales.

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El caso generó fuerte repercusión en la comunidad, principalmente por el hallazgo de drogas y municiones en una vivienda vinculada a una persona que trabaja en el ámbito educativo. De todos modos, desde la Policía remarcaron que será la Justicia la que determine las responsabilidades de cada persona involucrada y el alcance de la imputación.

La pareja de la mujer será llevada ante la Justicia

En relación con Ticera, Deoseffe confirmó que este miércoles será trasladado para la audiencia en la que se le formularán cargos. Además, ante la denuncia de vecinos de que es el mismo hombre que en el pasado habría estado vinculado a un ataque contra un efectivo policial en la Comisaría 16, el jefe policial señaló que cuentan con esa información, aunque precisó que debía ser corroborada oficialmente.

“Tenemos esa información, hoy (miércoles) se va a corroborar”, indicó el comisario. Luego confirmó que el hombre quedó detenido y que durante la mañana sería trasladado para avanzar con la instancia judicial correspondiente.

La causa, en principio, se inició por un presunto abuso de arma y amenazas agravadas. A partir de esa investigación, la Justicia autorizó los allanamientos que terminaron con el secuestro de una importante cantidad de elementos.

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Drogas, municiones y bicicletas secuestradas

De acuerdo con la información brindada por la Policía, en la vivienda allanada se encontró una gran cantidad de municiones de distintos calibres. También se secuestraron cogollos de cannabis, cocaína y otros elementos de interés para la investigación. Si bien en un primer momento se había informado el secuestro de 113 gramos de cannabis y 89 gramos de clorhidrato de cocaína, durante la entrevista Deoseffe detalló que en uno de los domicilios se hallaron casi tres kilos de cogollos y alrededor de 190 gramos de cocaína.

“Fue un allanamiento importante, positivo. Lamentablemente no encontramos ningún tipo de arma”, explicó el comisario. El dato no es menor, ya que el procedimiento se originó en una causa vinculada al uso de armas de fuego.

Además de la droga y las municiones, la Policía secuestró ocho bicicletas, algunas de ellas de alta gama, y una caja con herramientas. Los investigadores sospechan que parte de esos elementos podrían estar relacionados con hechos denunciados previamente en Centenario.

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Vecinos ya reconocieron parte de las bicicletas

Tras los allanamientos, la Comisaría 52 convocó a vecinos que hayan sufrido robos a acercarse para intentar reconocer los elementos secuestrados. Según informó Deoseffe, cuatro de las bicicletas ya fueron identificadas por sus propietarios.

“Tenemos ocho bicicletas secuestradas, más la droga y otros elementos de herramientas. Invitamos al ciudadano que se acerque a la comisaría a reconocer”, señaló el jefe policial.

El comisario explicó que se trata de rodados costosos, por lo que muchas personas que habían realizado denuncias podrían encontrar allí sus pertenencias. “Ya tenemos cuatro bicicletas reconocidas. Son bicicletas de alta gama, caras, y tenemos gente que ya las había denunciado anteriormente”, agregó.

En los próximos días, una vez cumplidos los pasos judiciales correspondientes, los propietarios que acrediten la titularidad podrían avanzar en la recuperación de los rodados.

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La investigación sigue abierta

La causa continúa en manos del Ministerio Público Fiscal, que deberá definir la situación procesal de las personas involucradas. Por ahora, Ticera será llevado a una audiencia de formulación de cargos, mientras que su pareja deberá presentarse en fiscalía en el marco de la investigación.

Los procedimientos permitieron secuestrar drogas, municiones, dinero en efectivo, herramientas, bicicletas y otros elementos que quedaron sujetos a peritajes y análisis judicial. La Policía también elaborará un informe para las autoridades educativas, a partir de la información que vincula a la mujer investigada con su trabajo como docente en una escuela técnica.

Desde la Comisaría 52 remarcaron que la investigación no está cerrada y que aún resta determinar el origen de todos los elementos encontrados, además de establecer si hay más personas vinculadas a los hechos investigados.