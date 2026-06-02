Golpe al delito: la policía demoró a dos hombres y secuestró drogas y dinero

Los procedimientos fueron realizados por la Policía y la Fiscalía. Un tercer sujeto quedó identificado.

Una investigación por amenazas agravadas derivó este martes en una serie de allanamientos con resultados positivos en la provincia de Neuquén . Los procedimientos fueron realizados en conjunto por personal de la Policía junto al Ministerio Público Fiscal (MPF).

A raíz de las tareas, dos personas fueron demoradas y se realizó el secuestro de drogas varias, dinero en efectivo y municiones .

Los procedimientos fueron realizados durante la mañana por personal de la Comisaría 52 de la ciudad de Centenario , con intervención de la Unidad Fiscal de Actuación Genérica, a cargo de la fiscal Paula González.

En total, los efectivos secuestraron 113 gramos de cannabis sativa, 89 gramos de clorhidrato de cocaína, municiones de distintos calibres, dinero en efectivo y diversos bienes.

Además, dos hombres mayores de edad fueron demorados y puestos a disposición de la Justicia, mientras que una tercera persona fue identificada en el marco de la causa.

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Qué encontraron en los allanamientos: el detalle

De acuerdo a la información brindada por las autoridades provinciales, en el primer procedimiento se secuestró un cartucho calibre 9x19 milímetros. Además, 113 gramos de cannabis sativa y 63 gramos de cocaína.

Por otro lado, durante el segundo allanamiento, los uniformados encontraron municiones de distintos calibres, entre ellas cartuchos calibre 38 Special y 9 milímetros. Asimismo, 26 gramos de clorhidrato de cocaína, una balanza de precisión, ramas de cannabis en proceso de secado y 100.105 pesos en efectivo.

Los investigadores también procedieron al secuestro preventivo de seis bicicletas tipo MTB, una bicicleta BMX, un automóvil Volkswagen Gol Trend y una caja con herramientas, elementos que quedaron sujetos a las actuaciones judiciales correspondientes.

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Investigación en marcha

Desde la Policía informaron que los procedimientos se realizaron en forma conjunta con el Ministerio Público Fiscal (MPF) y que la investigación continúa para determinar posibles responsabilidades penales vinculadas tanto a la causa por amenazas como a los elementos secuestrados durante los operativos.

Las autoridades destacaron que los allanamientos permitieron retirar de circulación sustancias estupefacientes, municiones y otros elementos de interés para la causa.

Moto secuestrada chileno

Cayó un chileno con pedido de captura

Un hombre de nacionalidad chilena fue demorado este domingo por personal de la División Motorizada (DEMOSE) de la Policía de Neuquén, secuestrando una motocicleta sin patente y una serie de objetos, incluyendo droga.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 11:53 horas en la intersección de las calles Combate San Lorenzo y Doctor Abraham, en el límite entre los barrios Gregorio Álvarez y Villa Ceferino. Durante un patrullaje preventivo, los motoristas observaron una motocicleta Honda XR 150 de color rojo que circulaba sin dominio colocado, por lo que procedieron a identificar a su conductor.

Al verificar sus antecedentes, los efectivos constataron que el sujeto registraba un pedido de captura vigente, según informa la Policía de Neuquén. Además, al inspeccionar el rodado detectaron presuntas adulteraciones en la numeración del chasis, por lo que tanto el conductor como la motocicleta fueron trasladados a la Comisaría Tercera para continuar con las actuaciones judiciales.

Ya en la dependencia policial, intervino personal de Antinarcóticos, que realizó pruebas sobre una sustancia hallada entre las pertenencias del demorado. El análisis confirmó la presencia de 97 gramos de clorhidrato de cocaína.