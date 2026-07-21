Manejaba por Trelew un Siena asignado a su padre, empleado de la fuerza, y lo sorprendieron en un control. La reacción del suboficial a cargo del coche.

Insólito: salió a pasear con la novia en un auto de la policía (imagen ilustrativa).

Una inesperada situación se les presentó a un grupo de agentes de Trelew cuando detuvieron a un joven conductor en un control de rutina y descubrieron que el auto que manejaba para salir de paseo con su novia pertenecía a la policía de Chubut .

Cuando tomaron los datos del Fiat Siena , no tardaron en descubrir que el vehículo estaba asignado a una dependencia policial en la que el padre del muchacho presta servicio como suboficial de la fuerza .

Es decir: el chico había salido con su novia en un auto policial que debe usarse para una función bien diferente al esparcimiento .

Según trascendió, el hecho ocurrió el último fin de semana durante un operativo realizado por personal de la Comisaría Tercera en la zona oeste de la ciudad chubutense.

Luego de identificar el auto y constatar esta situación irregular, los policías a cargo del operativo vial secuestraron el vehículo.

Sin ploteo ni balizas policiales

De acuerdo con la información difundida por medios de Chubut, el Fiat Siena asignado al padre del joven (cuya identidad no trascendió) no tiene balizas ni ploteo policial.

El auto había sido incautado previamente en una causa judicial y posteriormente puesto a disposición de una dependencia policial (tampoco se aclaró cuál) para ser destinado principalmente a tareas de investigación.

La reacción del suboficial de la policía

Tras el procedimiento, el empleado policial que tenía asignado el rodado se hizo presente en el lugar.

De acuerdo a lo que pudo saber el portal Cholila Online de fuentes vinculadas al operativo de tránsito, el suboficial de la policía de Chubut no se mostró precisamente amistoso con los agentes a cargo.

La comisaría tercera de Trelew.

No solo les recriminó la decisión de incautar el auto, sino que además los habría amenazado con reportar lo sucedido ante una alta autoridad de la fuerza.

Más allá de su quejas, el vehículo quedó secuestrado y a disposición de la Justicia.

Además, se investiga la posible comisión de un presunto delito relacionado con la utilización del vehículo, más allá de las actuaciones administrativas que podrían corresponderle al suboficial que tenía el auto bajo su responsabilidad.

Una camioneta oficial sin patente y el hijo de un diputado

El caso de Trelew recuerda a una polémica reciente que se produjo en Chubut, a partir de un incidente con el hijo de un diputado provincial opositor al gobierno provincial que iba al mando de una camioneta oficial de la Legislatura sin patente y eludió un control de la Policía.

El caso tuvo como trasfondo, además, una pelea política entre el gobierno de Ignacio Torres y el también presidente del PJ chubutense, Gustavo Fita.

Era su hijo Aaron, empleado en la Legislatura, quien iba al mando de la Toyota Hilux oficial de color blanco, que circulaba sin las chapas patente colocadas en un camingo que conecta la villa balnearia de Rada Tilly con la ciudad petrolera.

La policía intentó pararlo, pero siguió de largo

En la tarde del martes 30 de junio de 2026, luego de ignorar las señas que le hicieron desde un patrullero y seguir camino, el conductor del vehículo oficial fue finalmente interceptado en un acceso a Comodoro Rivadavia.

En ese momento, la policía se llevó una sorpresa: el vehículo sin identificación visible pertenecía a la Legislatura del Chubut y el joven que lo conducía era Aarón Fita, el hijo del lider opositor.

Conocido el episodio y ante las repercusiones que tuvo, el ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, salió a dar más información sobre lo sucedido y a defender la actuación de la policía que conduce.

Además, cuestionó la conducta del legislador opositor, quien en marzo de 2026 había tenido un cruce público con el gobernador y según informó Iturrioz, también se habría presentado en el lugar para recriminar el accionar policial, igual que sucedió ahora con el suboficial de Trelew.

"Todos saben que el último incidente grave que tuvimos fue el de la RAM Rampage utilizada en un robo comando y una de las características de estos hechos es precisamente que los vehículos circulan sin patente", explicóo el ministro para justificar la intervención policial ante la falta de patente en la camioneta.

Por qué iba sin patentes

Cuando fue identificado como Aarón Fita, el hijo del diputado se presentó como empleado de la Legislatura.

Según relató el ministro, el joven dijo que "la camioneta era de la Legislatura y que las patentes las tenía en el interior del vehículo porque le habían sido entregadas recientemente".

La División Sustracción de Automotores realizó una inspección completa del rodado y los especialistas corroboraron que estaba correctamente registrado, que los números identificatorios coincidían con la documentación y que pertenecía efectivamente a la Legislatura del Chubut.