Iba sin patente en una Hilux del Estado, huyó de la Policía y desató un escándalo político en Chubut

El conductor es el hijo del diputado peronista Gustavo Fita. El ministro de Seguridad denunció que el legislador cayó "ofuscado" a frenar el operativo.

La policía de Chubut paró una camioneta que iba sin patente: la manejaba el hijo de un diputado y es oficial (imagen ilustrativa).

Un control vial y una infracción de tránsito derivaron en el nuevo capítulo de una pelea política conocida en Chubut , ya que el episodio involucró un vehículo oficial al mando del hijo de un diputado provincial del PJ que está públicamente enfrentado con el gobierno de Ignacio Torres en la provincia.

La camioneta Toyota Hilux blanca circulaba sin las chapas patente colocadas y fue interceptada el martes por la tarde en Comodoro Rivadavia tras un operativo que se había iniciado minutos atrás en Rada Tilly, la villa balnearia vecina, donde el conductor, que es empleado de la Legislatura, habría ignorado las señales que le hicieron desde un patrullero para que se detuviera.

Minutos más tarde, cuando lograron interceptarlo, la policía se llevó una sorpresa: el vehículo pertenecía a la Legislatura del Chubut y el joven que lo conducía era Aarón Fita , hijo de Gustavo .

Sin patente, siguió de largo

Después de conocido el episodio y ante las repercusiones que tuvo, el ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, salió a dar más información sobre lo sucedido, defendió la actuación de la policía que conduce y de paso.

Además, cuestionó la conducta del legislador opositor, quien en marzo de 2026 había tenido un cruce público con el gobernador.

Según la versión del funcionario, el jefe de la Comisaría de Rada Tilly detectó la Toyota Hilux circulando sin dominio delantero ni trasero por el camino alternativo Roque González, en la zona del Cordón Forestal.

Esa situación encendió las alertas por la similitud con una modalidad delictiva frecuente en la región.

El diputado de Chubut Gustavo Fita y su hijo, Aarón El diputado provincial Gustavo Fita y su hijo Aarón, que es empleado legislativo e iba al volante de la camioneta oficial.

"Todos saben que el último incidente grave que tuvimos fue el de la RAM Rampage utilizada en un robo comando y una de las características de estos hechos es precisamente que los vehículos circulan sin patente", explicó.

Ante esa sospecha, el jefe policial solicitó colaboración al Centro de Monitoreo.

Una camioneta que resultó ser oficial

Alrededor de las 16:40, desde allí informaron a la Seccional Séptima sobre el requerimiento y un primer móvil policial intentó detener la marcha de la camioneta, pero sin éxito.

"El primer móvil le hace señales de sirena y luces, pero no detiene su marcha. Después manifestó que no había advertido el procedimiento", detalló Iturrioz.

Más tarde, otro patrullero logró interceptar el vehículo cuando ya había ingresado al barrio Máximo Abásolo, en el casco urbano comodorense.

La explicación del hijo del diputado

Una vez detenido el vehículo, el conductor fue identificado como Aarón Fita, quien se presentó como empleado de la Legislatura.

Según relató el ministro, el joven dijo que "la camioneta era de la Legislatura y que las patentes las tenía en el interior del vehículo porque le habían sido entregadas recientemente".

Camino Roque González, Comodoro Rivadavia La Toyota Hilux oficial fue avistada circulando sin patente por un camino alternativo entre Rada Tilly y Comodoro Rivadavia, y luego fue detenida por la policía.

La División Sustracción de Automotores realizó una inspección completa del rodado y los especialistas corroboraron que la camioneta estaba correctamente registrada, que los números identificatorios coincidían con la documentación y que pertenecía efectivamente a la Legislatura del Chubut.

Pese a que no se encontraron irregularidades documentales, Iturrioz fue categórico: "Las patentes tienen que estar colocadas. No pueden andar ni un minuto sin estar instaladas".

El ministro también confirmó que se labrará la infracción de tránsito correspondiente.

"Soy un automovilista oficial"

Mientras la policía hacía sus tareas, el diputado Gustavo Fita se presentó en el lugar del procedimiento. Según reveló Iturrioz, "llegó muy ofuscado porque decía que los policías no podían detenerlo".

El ministro de Seguridad agregó: "Incluso expresó: 'Soy un automovilista oficial', y se mostró molesto porque no lo conocían". Para evitar que la situación escalara -aseguró- los efectivos resolvieron finalizar el procedimiento administrativo.

"No había ninguna irregularidad en la documentación del vehículo, pero igualmente se le notificó que se iba a confeccionar la infracción correspondiente", sostuvo Iturrioz, quien defendió lo actuado por la policía.

"Fue un procedimiento de rutina que estaba plenamente justificado", afirmó.

¿Delito penal?

Además, el funcionario anticipó que el caso será derivado al Ministerio Público Fiscal para evaluar un posible encuadre penal por el uso particular de un vehículo del Estado.

"Cuando lleguen las actuaciones a la Fiscalía, creo que se va a armar una causa porque, con la información preliminar que tengo, podría tratarse del delito de peculado de uso", disparó contra uno de los adversarios de la gestión del gobernador Ignacio Torres.

Héctor Iturrioz (1) Héctor Iturrioz, ministro de Seguridad de Chubut.

"Los bienes del Estado no se pueden usar para cuestiones particulares. Es como si el vehículo que tengo asignado en el Ministerio lo utilizara mi señora para ir de compras. Eso está mal y no corresponde. Es un delito autónomo".

Se trata de una figura penal que, según el funcionario, podría aplicarse con independencia de la infracción de tránsito.

Las actuaciones también serán remitidas a la Legislatura provincial y al Juzgado de Faltas, según confirmó.

La pelea política en Chubut

En marzo de 2026, Fita padre protagonizó un duro cruce público con el gobernador Ignacio Torres, a quien acusó de hacer "una venta de humo" y generar "expectativas audiovisuales" sin resultados concretos.

En esa oportunidad, el gobernador que destronó al peronismo en diciembre de 2023, le respondió cuestionando el origen de los ingresos del legislador.

Ahora, la pelea pública suma un capítulo más con las declaraciones del ministro, a partir de una eventual infracción de tránsito que incluso, dio lugar a insinuaciones de posibles delitos.