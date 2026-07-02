Confirmaron más de 20 figuras nacionales en el evento que se realizará entre fines de julio y principios de agosto. El año pasado hubo 200 mil visitantes.

De Felipe Pigna a Carmen Barbieri: quiénes estarán en la gran Feria Internacional del Libro de la Patagonia.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia confirmó la grilla de invitados que tendrá la próxima XII Feria Internacional del Libro , la más importante de la Patagonia argentina, que comenzará este mes de julio de 2026 y se extenderá a lo largo de 11 días en la ciudad petrolera de Chubut .

De acuerdo con la información brindada por las autoridades, como nunca antes habrá una gran cantidad de reconocidas figuras nacionales que llegarán a Comodoro Rivadavia para participar de charlas, presentaciones, espectáculos y actividades culturales abiertas al público.

A partir del jueves 30 de julio y hasta el domingo 9 de agosto, la ciudad se convertirá en uno de los principales escenarios culturales de la Patagonia con una programación que superará las 500 actividades gratuitas.

Carmen Barbieri Portada Carmen Barbieri estará en la Feria del Libro de Comodoro Rivadavia.

Tras el cierre del período de inscripción de propuestas, este martes la Secretaría de Cultura comodorense confirmó un listado que reunirá a escritores, periodistas, historiadores, ilustradores, músicos y actores de distintos puntos del país, además de numerosos artistas locales, en la feria que este año se realizará bajo el lema "Más libros, más libres - 50 años de Memoria, Verdad y Justicia".

Entre los autores ya confirmados por el área de Cultura municipal se destacan el historiador Felipe Pigna, la periodista María O'Donnell, el conductor y comunicador Pedro Rosemblat, el periodista Reynaldo Sietecase, el escritor Martín Kohan y el dibujante Tute.

También está prevista la presencia de los periodistas Gustavo Grabia, Facundo Pastor y Martín Sivak, la cocinera Ximena Sáenz, la escritora Dolores Reyes y el economista Leo Piccioli, entre decenas de más nombres que completan el listado.

Música y teatro

En lo que respecta a la programación artística, Carmen Barbieri será la protagonista de uno de los espectáculos confirmados.

María ODonnell le pegó a Nicole por el accionar que tuvo con su empleada. María ODonnell, una de las periodistas que se sumarán a la Feria del Libro de Comodoro Rivadavia.

También participará Emilia Mazer con un seminario de actuación y la presentación de su unipersonal Las de siempre.

Además habrá un espacio para la nostalgia musical con una “retro party” que reunirá a Jazzy Mel y Machito Ponce.

Asimismo, se realizará la tradicional Noche de Payadores -con Nicolás Membriani, Carlos Marchesini e Iván Huenchuman- y habrá un tributo a Viejas Locas e Intoxicados, las bandas de Pity Álvarez.

"Cada año sigue creciendo"

"Siempre tenemos la expectativa de que cada nueva edición alcance, al menos, el nivel de la anterior. Es una gran responsabilidad porque cada año la feria sigue creciendo", afirmó la secretaria de Cultura de Comodoro Rivadavia, Liliana Peralta.

ximena en llao llao-36.jpg Habrá un espacio para la gastronomía y la cocina con Ximena Sáenz.

La funcionaria recordó que la edición anterior recibió más de 200 mil visitantes, una cifra que posicionó a la Feria del Libro como uno de los eventos culturales más importantes de la Patagonia.

"Es el gran evento cultural de la ciudad. No solamente convoca a Comodoro, sino también a toda la región. La feria ya forma parte de las políticas culturales que el municipio sostiene desde hace trece años", subrayó.

Según informó el Municipio de Comodoro Rivadavia, las actividades se desarrollarán en once sedes distribuidas en el centro de la ciudad. La programación completa, con los horarios y escenarios de cada actividad, será presentada en los próximos días a través de los canales oficiales.