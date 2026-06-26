Una ciudad de la Patagonia analiza eliminar el estacionamiento medido: más del 50% de los autos están exentos

El intendente local dijo que el sistema ya no cumple su objetivo original. No es el primer caso: en Puerto Madryn lo dieron de baja en 2025.

Las autoridades municipales de una ciudad de la Patagonia argentina reconocieron que están analizando eliminar el estacionamiento medido que rige desde hace cerca de dos décadas.

Entre los argumentos que esgrimen para explicar que el sistema no funciona bien, en esta ciudad de Chubut explican que el 80% de las multas de tránsito son por infracciones al Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) , y que debido a las diversas exenciones, ya más de la mitad de los autos que estacionan en el centro no pagan.

El intendente de Esquel , Matías Taccetta, sostuvo que el mecanismo dejó de cumplir los objetivos para los que fue dispuesto y dijo que planteará la idea de eliminarlo en el Concejo Deliberante.

El SEM fue establecido en Esquel a través de una ordenanza, por lo que haría falta otra para derogarlo.

El Ejecutivo local debe enviar un proyecto al Concejo que derogue la ordenanza original o, en todo caso, suspenda el cobro del estacionamiento.

Fin al estacionamiento medido en Puerto Madryn Puerto Madryn derogó el estacionamiento medido en 2025.

En el caso de que ocurriera, sería la segunda ciudad de Chubut que dé marcha atrás con el sistema. En marzo de 2025 lo eliminaron en Puerto Madryn por motivos parecidos a los que ahora indica Taccetta.

Demasiadas excepciones

De acuerdo con lo que explicó el jefe municipal, la posibilidad comenzó a ser evaluada hace varios meses, a partir de reclamos planteados por la Cámara de Comercio y de un análisis sobre el funcionamiento del sistema.

Acerca de esto último, el intendente afirmó que el SEM "generó más inconvenientes que beneficios para los vecinos".

El análisis hizo foco en un problema relacionado con la gran cantidad de exenciones que se fueron incorporando con el paso de los años.

Según se relevó, más de la mitad de los vehículos que estacionan en el centro de Esquel no abonan el servicio debido a diversas franquicias otorgadas a jubilados, personas con discapacidad, vecinos del sector céntrico, comerciantes, medios de comunicación y otros beneficiarios.

Taccetta dijo que tantas exenciones terminaron desvirtuando la razón de ser del sistema, además de reducir considerablemente la recaudación por el estacionamiento céntrico, que no llegaría a justificar los costos operativos necesarios para mantenerlo en funcionamiento.

En otros lugares de la Patagonia estudian el tema

Otro punto considerado por Taccetta fue la gran cantidad de infracciones al SEM que se registran en la ciudad, y que también implican un costo extra por la sobrecarga que generan en el Tribunal de Faltas.

Dijo, en ese aspecto, que de acuerdo con los datos del municipio, “el 80% de las multas son multas por estacionamiento medido. Entonces algo no está funcionando".

Actualmente hay 11 trabajadores municipales vinculados a tareas relacionadas con el SEM, de los cuales varios cumplen también tareas vinculadas al cobro de tributos en el Centro de Atención al Vecino de Esquel.

El intendente aclaró que en el caso de que avance el proyecto de eliminación -algo que parece bastante probable-, no habría ningún despido y todos los empleados serían reubicados en otras dependencias de la comuna.

Tras la experiencia de Puerto Madryn, Esquel no es la única ciudad de Chubut que estudia la idea de terminar con el estacionamiento medido en las zonas céntricas. En Comodoro Rivadavia también se comenzó a analizar la posibilidad.