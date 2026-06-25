La camioneta apareció durante la madrugada en el Pasaje Héroes de Malvinas, entre el Museo Nacional de Bellas Artes y el cenotafio.

Una insólita escena sorprendió este jueves en pleno centro de Neuquén : una camioneta Ford EcoSport gris quedó colgada sobre tres bolardos en el Pasaje Héroes de Malvinas y fue abandonada por su propietario.

El vehículo apareció sobre la mano norte-sur del pasaje, en dirección desde el tramo final de calle Independencia hacia Mitre, entre el Museo Nacional de Bellas Artes y el cenotafio de Malvinas.

La EcoSport, patente OXO 638, terminó apoyada sobre tres bolardos que quedaron incrustados debajo de la carrocería. Uno de ellos se encuentra en la parte delantera, otro en el centro y el tercero en el sector trasero.

La chapa patente se desprendió durante la maniobra y quedó tirada sobre uno de los bolardos. Además, el vehículo tiene colocado un cartel que indica que está a la venta y que se trata de un modelo 2015.

Camioneta chocada y abandonada (1)

Un retiro que no será sencillo

A simple vista, la camioneta no presenta marcas evidentes de haber participado en un choque con otro vehículo. Sin embargo, se desconoce cómo terminó subida sobre los bolardos y por qué el conductor decidió dejarla abandonada en el lugar.

Retirarla no será una tarea rápida. Debido a que los tres bolardos están clavados debajo del vehículo, será necesario realizar una maniobra cuidadosa para evitar mayores daños en la carrocería y en la estructura del pasaje.

La particular posición de la EcoSport llamó la atención de quienes circularon por el sector durante las primeras horas de la mañana, en uno de los puntos más transitados y reconocidos del centro neuquino.

Una EcoSport quedó ensartada en tres bolardos y fue abandonada en pleno centro de Neuquén

Otro auto abandonado tras un choque en Neuquén

Un auto que parecía haber quedado abandonado luego de protagonizar un choque en Neuquén terminó siendo objeto de una investigación. Tras el secuestro del vehículo y una posterior revisión, la Policía encontró cocaína y varios elementos de interés en su interior, lo que abrió nuevos interrogantes en torno a sus ocupantes.

El hecho ocurrió durante la madrugada del jueves 16, cuando efectivos policiales que realizaban tareas de prevención fueron alertados por un presunto accidente de tránsito en calle Teodoro Planas al 1000, en la capital provincial.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron un Volkswagen Gol Trend gris que había impactado contra un local comercial y se encontraba abandonado, por lo que procedieron al secuestro del rodado.

cocaína- droga-1 Gentileza Policía de la Provincia de Neuquén

Con la correspondiente autorización judicial, personal de la Comisaría Segunda de Neuquén junto a efectivos de las Oficinas de Investigaciones Zona Sur Este y Zona Sur Oeste realizó una requisa sobre el rodado.

Durante la revisión, los investigadores encontraron distintos elementos de interés para la causa, entre ellos teléfonos celulares, tarjetas bancarias, un equipo de comunicación, herramientas, prendas de vestir, una mochila y documentación.

Además, dentro del vehículo fue hallada una sustancia que se presumía podía tratarse de un estupefaciente. Ante esta situación, se dio intervención al Departamento Antinarcóticos, que confirmó el secuestro de 15 gramos de clorhidrato de cocaína.

Desde la Policía indicaron que las actuaciones continúan para establecer la procedencia de los elementos hallados dentro del vehículo y determinar si existe alguna vinculación de sus ocupantes con el hecho que dio origen a la investigación.