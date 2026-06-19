Fuerte choque en el oeste neuquino: una motociclista terminó tendida en el asfalto tras impactar con una 4x4

El hecho ocurrió a las 7 de la mañana en una transitada intersección. Una agente de Policía tomó intervención mientras aguardaban la llegada de la ambulancia.

Un fuerte choque entre una motocicleta y una camioneta se produjo alrededor de las 7 de la mañana de este viernes en la intersección de las calles 12 de Septiembre y El Cholar, en el oeste neuquino. Una mujer precisó atención médica, por lo que se registraron complicaciones en el tráfico.

Por causas que se intentan establecer, una camioneta 4x4 blanca que circulaba por 12 de Septiembre, una de las calles paralelas a la Avenida Mosconi, colisionó con una moto que transitaba por El Cholar.

Como consecuencia del fuerte impacto, la motociclista cayó al pavimento y quedó tendida sobre el asfalto.

choque oeste

La mujer permaneció consciente mientras aguardaba la llegada de una ambulancia del SIEN para recibir asistencia médica. En esos primeros minutos posteriores al siniestro, una mujer policía que pasaba por el lugar intervino para resguardar a la motociclista y ordenar la circulación vehicular en una esquina que a esa hora registra un intenso movimiento de tránsito.

La camioneta quedó atravesada sobre la intersección, lo que complicó la circulación. Los vehículos que avanzaban por El Cholar hacia el norte comenzaron a pasar por detrás de la 4x4 para continuar su recorrido, en una maniobra riesgosa, pero que permitió evitar una congestión mayor.

Choque en Ruta 7: caos vehicular en la rotonda de Fasinpat

Por la tarde del jueves se registró un choque que involucró a una combi con un camión volcador, a la altura de la rotonda de ingreso a Fasinpat en Ruta 7. El tránsito fue afectado a causa del incidente, lo que provocó largas filas de autos. En el lugar trabajó personal de la Policía de Neuquén.

Según los primeros datos, el camión terminó adentro de la rotonda luego de que su chofer perdiera el control por problemas con la dirección. El rodado mayor circulaba por Ruta 7 cuando la combi se le cruzó.

Según afirmó el chofer del rodado de mayor porte, la combi lo habría impactado en el costado, provocando que al camión se le desprenda parte del sistema de dirección. Según relató, eso provocó que las ruedas se le bloquearan hacia la izquierda y atravesara el guardarraíl.

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Hasta el momento no se identificaron heridos, ambos vehículos circulaban sólo con su chofer.

Triple choque fatal en Ruta 7: murió un hombre y hay heridos en pleno corazón de Vaca Muerta

Un trágico accidente de tránsito ocurrió en la madrugada de este domingo en la Ruta 7, a la altura de Tratayén, en pleno corazón de la zona de explotación hidrocarburífera de Vaca Muerta. El siniestro, que involucró a tres vehículos, dejó como saldo un hombre muerto y al menos tres personas con lesiones de distinta consideración.

Según las primeras informaciones difundidas por el portal Chañar Digital, la colisión inicial se produjo entre un camión y una camioneta perteneciente a una empresa de servicios petroleros.

Tras el impacto, el camión quedó atravesado sobre la calzada, situación que derivó en un segundo choque cuando una unidad de transporte de pasajeros impactó de lleno contra el vehículo varado.

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Como consecuencia del violento siniestro, el conductor de la camioneta de la empresa petrolera perdió la vida en el lugar. El conductor del camión fue trasladado al Hospital de Añelo, mientras que dos ocupantes de la unidad de pasajeros debieron ser derivados al Hospital de San Patricio del Chañar con diversas lesiones.