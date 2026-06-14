Triple choque fatal en Ruta 7: murió un hombre y hay heridos en pleno corazón de Vaca Muerta

Un camión, una camioneta petrolera y un transporte de pasajeros chocaron en Tratayén. El conductor de la camioneta falleció en el lugar.

Un trágico accidente de tránsito ocurrió en la madrugada de este domingo en la Ruta 7, a la altura de Tratayén , en pleno corazón de la zona de explotación hidrocarburífera de Vaca Muerta . El siniestro, que involucró a tres vehículos, dejó como saldo un hombre muerto y al menos tres personas con lesiones de distinta consideración.

Según las primeras informaciones difundidas por el portal Chañar Digital, la colisión inicial se produjo entre un camión y una camioneta perteneciente a una empresa de servicios petroleros.

Tras el impacto, el camión quedó atravesado sobre la calzada, situación que derivó en un segundo choque cuando una unidad de transporte de pasajeros impactó de lleno contra el vehículo varado.

Accidente Tratayen (1) El corte del tránsito tras el accidente fatal en la zona de Tratayén.

Como consecuencia del violento siniestro, el conductor de la camioneta de la empresa petrolera perdió la vida en el lugar. El conductor del camión fue trasladado al Hospital de Añelo, mientras que dos ocupantes de la unidad de pasajeros debieron ser derivados al Hospital de San Patricio del Chañar con diversas lesiones.

Accidente fatal en Vaca Muerta: operativo y corte de tránsito

En el lugar intervino personal de la División Tránsito de la Policía de Neuquén, que tomó a su cargo las pericias técnicas para determinar las causas del accidente. También participaron efectivos policiales, personal de salud de Añelo y San Patricio del Chañar, y dotaciones de Bomberos Voluntarios de la zona.

triple choque tratayen ruta 7

Por las tareas periciales que demandó el procedimiento, el tránsito sobre la Ruta 7 estuvo cortado por varias horas, generando importantes demoras en una arteria de circulación constante durante las 24 horas.

Una zona crítica y una ruta con historia de tragedias

Tratayén está ubicado en plena área de explotación de Vaca Muerta. Este paraje concentra un altísimo volumen de circulación de vehículos pesados (camiones cisterna, acoplados con equipamiento, maquinaria de gran porte) que conviven de manera permanente con camionetas de empresas, transportes de personal y vehículos particulares.

El ritmo de la actividad petrolera impone un movimiento ininterrumpido sobre la ruta, sin distinción de horarios ni días.

La Ruta 7 presenta en ese tramo características que la vuelven especialmente peligrosa, con curvas y tramos con visibilidad reducida; con la densidad del tráfico pesado, generan condiciones de riesgo permanente. No es la primera vez que esa zona es escenario de accidentes graves.

choque tratayen (1) Ya hubo otros accidentes en Tratayén.

A lo largo de los años, la calzada en los alrededores de Tratayén ha registrado múltiples siniestros, varios de ellos con víctimas fatales, sin que las obras de mejoramiento vial hayan logrado acompañar el crecimiento exponencial del tránsito derivado de la expansión de Vaca Muerta.

La investigación del accidente de este domingo quedó en manos de la División Tránsito, que deberá establecer qué factores (velocidad, estado de los vehículos, condiciones de la calzada) desencadenaron la tragedia.