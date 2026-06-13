Impresionante accidente: perdió el control del auto, volcó y fue trasladada al hospital

El siniestro vial ocurrió este viernes por la noche. En el lugar trabajó personal de salud, policía y bomberos voluntarios.

Una vez más, las rutas de la provincia de Neuquén fueron escenario de un impresionante accidente . En esta ocasión, la conductora de un vehículo perdió el control, protagonizó un siniestro vial y debió ser trasladada al centro de salud local.

El hecho ocurrió este viernes por la noche y demandó el trabajo en conjunto de la Policía, el cuerpo de Bomberos Voluntarios y personal de Salud.

El accidente de tránsito ocurrió alrededor de las 20:08 , sobre la Ruta 20 , a unos 16 kilómetros de la localidad de Plaza Huincul.

Por causas que se intentan establecer, la mujer, que circulaba sola a bordo de un Chevrolet Agile, perdió el control del vehículo y terminó volcando sobre la banquina ubicada en sentido contrario al que transitaba.

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Alerta y operativo

Tras el alerta, se movilizó una dotación de Bomberos Voluntarios de la localidad de Picún Leufú junto a una ambulancia del hospital local para asistir a la conductora, quien era la única ocupante del rodado.

Luego de recibir las primeras atenciones en el lugar, la joven fue trasladada al nosocomio local para una evaluación médica más exhaustiva y determinar la gravedad de las lesiones sufridas.

Las circunstancias que provocaron el autovuelco son materia de investigación y no se informó oficialmente si las condiciones climáticas o el estado de la calzada pudieron haber influido en el accidente.

Personal de emergencias trabajó en el lugar para asistir a la víctima y garantizar la seguridad en el sector mientras se desarrollaban las tareas correspondientes.

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Espectacular accidente de un referente del automovilismo

El presidente de la Federación Neuquina de Automovilismo (FNA), Roberto Daniel Chasco, protagonizó un espectacular vuelco sobre la Ruta Provincial 13, cuando se dirigía desde Zapala hacia Villa Pehuenia. Como consecuencia del accidente sufrió un importante corte en la cabeza que requirió 17 puntos de sutura y una fractura no lineal de pelvis.

Según pudo saber LM Neuquén, el hecho ocurrió al ingresar a la villa turística, en un sector de curvas conocido por la presencia de hielo durante el invierno. Chasco conducía una Mitsubishi L200 cuando perdió el control tras atravesar una mancha de hielo negro sobre un tramo de ripio.

Tras el despiste, la camioneta abandonó la calzada y descendió por una pendiente. De acuerdo con la reconstrucción realizada por los equipos de emergencia, el vehículo recorrió una importante distancia fuera de la ruta antes de detenerse.

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El accidente ocurrió cerca de las 12:30 del miércoles, a la altura del kilómetro 1,5 de la Ruta Provincial 13, en dirección a Villa Pehuenia. El aviso a los equipos de emergencia ingresó alrededor de las 12:50.

A pesar de la violencia del vuelco, Chasco logró salir del vehículo por sus propios medios. Según la información obtenida por este medio, ascendió desde el lugar donde había quedado la camioneta hasta la ruta, donde fue auxiliado por un docente que circulaba por el sector.

Posteriormente recibió asistencia de personal de salud, efectivos policiales y bomberos voluntarios.

El dirigente automovilístico fue derivado inicialmente al Hospital Zapala “Dr. Jorge Juan Pose”, donde permaneció internado en terapia intensiva durante las primeras horas posteriores al accidente.

Fuentes consultadas por LMNeuquén indicaron que este jueves Chasco fue trasladado a una habitación común debido a su favorable evolución.

Los médicos confirmaron que sufrió una fractura no lineal en la pelvis y un profundo corte en la cabeza que demandó 17 puntos de sutura. No obstante, se encuentra estable y permanece bajo observación.