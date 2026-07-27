Se fugó dos veces y acumula diez causas por robos de vehículos: seguirá detenido.

La Justicia declaró la investigación como asunto complejo y prorrogó su prisión preventiva hasta el 30 de septiembre.

Un hombre acusado en diez causas por robos y hurtos de vehículos en la ciudad de Neuquén continuará detenido, ya que la Justicia consideró que existe riesgo de fuga. Esta decisión se basó principalmente en que el imputado ya escapó en dos oportunidades mientras cumplía medidas impuestas por el magistrado.

La decisión fue adoptada por el juez de garantías Raúl Aufranc, quien declaró la investigación como asunto complejo y extendió por dos meses la prisión preventiva de F.H.T. -el hombre acusado-, hasta el próximo 30 de septiembre.

El expediente reúne diez legajos por distintos delitos contra la propiedad cometidos entre 2023 y 2024. La mayoría de los hechos están relacionados con el robo o hurto de vehículos que se encontraban estacionados en plena calle.

Según la teoría del Ministerio Público Fiscal, el acusado fue identificado en varios de los casos a través de imágenes registradas por cámaras de seguridad.

En un primer momento, el asaltante condenado había logrado acceder a una pena de tipo condicional. Sebastián Fariña Petersen

Diez causas y varias víctimas

La fiscal del caso, Mariana Córdoba, solicitó que la investigación fuera declarada como asunto complejo debido a la cantidad de hechos, los diez legajos acumulados y la existencia de múltiples personas damnificadas. El juez aceptó el planteo al considerar que las características del expediente justifican que el proceso avance bajo ese encuadre especial.

Durante la audiencia, la fiscal también pidió que la prisión preventiva fuera extendida por cinco meses. Para fundamentar la solicitud, sostuvo que continúan vigentes los riesgos procesales que motivaron la detención.

Córdoba señaló que el acusado tiene una condena anterior, enfrenta numerosas imputaciones por delitos contra la propiedad y se fugó dos veces durante este mismo proceso mientras cumplía otras medidas judiciales. Aufranc coincidió en que existe peligro de fuga, aunque resolvió prorrogar la prisión preventiva por dos meses y no por los cinco solicitados por la fiscalía.

Se postergó el avance hacia el juicio

La audiencia había sido convocada para realizar el control de la acusación contra F.H.T., una instancia previa a la apertura del juicio. Sin embargo, el trámite debió ser suspendido.

Las partes informaron que hasta el fin de semana habían trabajado en la posibilidad de alcanzar un acuerdo de responsabilidad, pero la defensa comunicó que no se encontraba en condiciones de avanzar. La fiscalía aceptó la postergación para garantizar el derecho de defensa y pidió que se establezca una nueva fecha lo antes posible.

Córdoba explicó que las anteriores suspensiones también habían sido solicitadas por los abogados del acusado, quienes buscaban alcanzar un acuerdo que incluyera una reparación económica para las víctimas.

En ese marco, el Ministerio Público Fiscal mantuvo conversaciones con todas las personas damnificadas y esperó el resultado de las negociaciones para intentar llegar a una solución consensuada.

Finalmente, el juez ordenó a la Oficina Judicial que otorgue prioridad a la nueva audiencia de control de la acusación. También requirió que la defensa informe cuanto antes si continuará representando al imputado o si será reemplazada por otro profesional.