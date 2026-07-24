Emboscaron a un camionero en una estación de servicio y le robaron toda la plata que llevaba

La Policía investigan la maniobra que habrían usado los ladrones para obligar al chofer a abandonar la cabina.

El robo ocurrió en una estación de servicio, mientras el camionero revisaba la carga.

Un camionero denunció que sufrió un importante robo en las últimas horas. Fue emboscado mientras se encontraba en una estación de servicio, y se llevaron todo el dinero que tenía en una riñonera.

El transportista, oriundo de Monte Quemado, provincia de Santiago del Estero, decidió parar para cargar combustible en una estación de servicio de Palpalá, en la provincia de Jujuy. Allí fue cuando un inconveniente con una lona terminó convirtiéndose en un engaño para poder robarle.

Según relató el hombre, mientras aguarda en el predio de la estación, notó que una de las lonas de la carga estaba desatada. Fue entonces cuando descendió del vehículo para verificar la situación.

Cuando bajó de la cabina para revisarla, escuchó que una de las puertas de la cabina se cerró de golpe y en ese momento pensó que había sido a causa de una ráfaga de viento. Sin embargo, cuando volvió a subir al camión, descubrió que le habían robado una riñonera negra donde llevaba una importante cantidad de dinero en efectivo.

Después de advertir el robo millonario, el camionero consultó a empleados, clientes y otros conductores que estaban en la estación. Ninguno afirmó haber observado movimientos extraños cerca de la cabina.

Bajó a revisar la lona y le vaciaron la cabina

De acuerdo a lo informado por medios locales, no solo le faltaba una riñonera negra. En su interior también llevaba el dinero que transportaba y distintos documentos necesarios para circular.

La rapidez del robo reforzó la sospecha de una maniobra planificada. Los autores pudieron observar al chofer, desatar la lona y esperar hasta que se alejara de la puerta. Sin embargo, esa hipótesis todavía debe ser comprobada por la investigación policial.

El conductor no vio a ninguna persona dentro del camión. Tampoco pudo identificar vehículos que se retiraran de manera sospechosa durante los minutos en que permaneció detrás de la carga.

Todo lo que había dentro de la riñonera robada

El principal objeto sustraído fue el dinero en efectivo. La víctima declaró que llevaba $3,5 millones, una suma que desapareció junto con la riñonera. Los ladrones también tomaron el Documento Nacional de Identidad (DNI), la licencia de conducir y la cédula verde.

A esos elementos se sumó la documentación del camión, indispensable para continuar con el recorrido. La pérdida de los papeles dejó al transportista sin posibilidad de seguir el viaje en condiciones normales.

Los investigadores no descartan que los delincuentes hayan desatado la lona del camión intencionalmente para obligar al conductor a descender del vehículo y aprovechar la situación para concretar el robo.

Sancionaron a un camionero por cometer cinco infracciones a la vez: las imágenes

Un camionero fue perseguido por las autoridades cuando circulaba a exceso de velocidad. De inmediato fue sancionado porque descubrieron que había cometido cinco infracciones a la vez.

El indignante caso quedó registrado durante uno de los operativos por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Según detallaron desde la ANSV la primera de las infracciones fue tras ser detectado cuando circulaba por el carril rápido de la autopista Acceso Oeste, a la altura del kilómetro 26. Por ley, camiones y micros deben circular por el carril derecho y utilizar el izquierdo únicamente para maniobras de sobrepaso.

Otras de las infracciones que se comprobó es que excedía la velocidad permitida para ese tipo de rodado.

La tercera fue por utilizar el celular al volante, la cuarta infracción fue porque no llevaba colocado el cinturón de seguridad y la quinta porque la patente trasera del vehículo era ilegible.