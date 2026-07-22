Controles en las rutas: por qué infracciones te pueden quitar la licencia de conducir

Durante las vacaciones de invierno se refuerzan los operativos de alcoholemia, documentación y seguridad. Cuáles son los documentos obligatorios.

El receso invernal genera un mayor movimiento de autos particulares, micros y camiones en los principales corredores turísticos del país. Frente a este escenario, la Agencia Nacional de Seguridad Vial reforzó las fiscalizaciones para detectar infracciones y prevenir siniestros.

El operativo comenzó el 1° de julio y se extenderá hasta el 5 de agosto. La planificación incluye 21 puntos estratégicos distribuidos en 19 provincias. Los agentes realizan controles viales fijos, móviles y sorpresivos en rutas con una fuerte circulación turística.

La política de alcohol cero rige en las rutas nacionales. Sin embargo, los procedimientos administrativos y los montos de las multas pueden presentar diferencias entre provincias y municipios. El operativo también puede exigir la presencia de otro conductor habilitado o disponer el traslado del auto.

Una alcoholemia positiva puede interrumpir el viaje de manera inmediata. La persona que conduce queda impedida de continuar al volante. Además, puede recibir una multa, la retención de la licencia de conducir y otras sanciones establecidas por la jurisdicción donde ocurre la infracción.

Los inspectores pueden retener el registro cuando detectan que está vencido, adulterado o suspendido. Lo mismo ocurre si existe una orden judicial o administrativa que impide manejar. Una licencia falsa también puede originar una causa penal, además de las sanciones de tránsito.

En caso de no presentar el registro durante el control impide comprobar que la persona cuenta con autorización para manejar. En ese caso, los agentes pueden impedir la continuidad del viaje hasta que la situación quede regularizada. La documentación digital disponible en la aplicación Mi Argentina resulta válida cuando permite verificar correctamente los datos.

Cuáles son los documentos obligatorios para circular en la ruta

Seguro obligatorio: debe encontrarse vigente durante todo el viaje. El comprobante puede presentarse en papel o mediante un formato digital. Circular sin cobertura representa una infracción y puede derivar en una multa , además de la retención preventiva del auto en determinadas jurisdicciones.

debe encontrarse vigente durante todo el viaje. El comprobante puede presentarse en papel o mediante un formato digital. , además de la retención preventiva del auto en determinadas jurisdicciones. Cédula del auto: permite identificar el vehículo y acreditar su situación registral. La falta de cédula puede impedir que el auto continúe circulando. En ese supuesto, la autoridad analiza si corresponde una retención preventiva hasta que se presente la documentación.

permite identificar el vehículo y acreditar su situación registral. La falta de cédula puede impedir que el auto continúe circulando. En ese supuesto, la autoridad analiza si corresponde una retención preventiva hasta que se presente la documentación. VTV vigente o Revisión Técnica Obligatoria: circular con la inspección vencida puede generar una multa. La posibilidad de retener la licencia o el auto depende de las reglas aplicadas en cada provincia o municipio.

También se controla las patentes, las luces, el matafuego y las balizas portátiles.

Qué revisar antes de salir a la ruta

Antes de iniciar el viaje, conviene verificar la documentación obligatoria. La lista incluye DNI, licencia vigente, cédula, comprobante del seguro y constancia de VTV o RTO. También deben revisarse las patentes, los neumáticos, las luces y los elementos de seguridad.

En zonas de montaña, los controles pueden exigir cadenas para nieve cuando las condiciones climáticas lo requieren. Los agentes también fiscalizan los sobrepasos en doble línea amarilla, el exceso de velocidad y otras maniobras peligrosas.

El uso del cinturón resulta obligatorio para todos los ocupantes. Los niños deben viajar con el sistema de retención correspondiente a su edad, peso y altura. Las mascotas también necesitan una sujeción adecuada para evitar desplazamientos dentro del habitáculo.