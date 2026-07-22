Qué se sabe de la investigación de la Justicia de EE.UU a Chiqui Tapia: la información que desmintió la AFA

La polémica se desató cuando informaron que el FBI le habría incautado los celulares de “Chiqui” Tapia y otros dirigentes. Qué dijo la entidad deportiva.

En la mañana de este miércoles había trascendido la información que la Justicia de Estados Unidos habría incautado los teléfonos celulares de Claudio “Chiqui” Tapia y otros dirigentes de la Asociación de Fútbol Argentino antes del regreso de la Selección Argentina tras disputar la final del Mundial 2026. Esta versión fue desmentida horas después desde la AFA.

Según señalaban, el operativo había ocurrió en el aeropuerto de Nueva York, antes de que el equipo argentino emprendiera viaje a Buenos Aires tras la derrota ante España.

Pero además se indicaba que Tapia había sido citado a declarar el 30 de julio, junto a Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni , ante la Corte del distrito sur de Florida por una causa que investiga la estructura financiera de contratos comerciales de la AFA. Todo fue desmentido a través de un comunicado.

Qué dijo la AFA sobre la investigación de la Justicia de EE.UU a Chiqui Tapia

En un comunicado emitido este mismo miércoles, la entidad fue contundente al negar que a Chiqui Tapia le hayan secuestrado los celulares en un aeropuerto de New York.

"El documento al que hacen referencia diversas publicaciones no constituye una citación dirigida al Presidente de la AFA, Claudio Tapia, ni al Tesorero de la institución, Pablo Toviggino. La citación emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida se encuentra dirigida a un tercero, a quien se le requiere su comparecencia ante un Gran Jurado y la eventual presentación de documentación y comunicaciones vinculadas con distintas personas, entre ellas autoridades de esta Asociación", comienza diciendo el texto.

A lo que se aclara que en consecuencia "es absolutamente falso afirmar que Claudio Tapia o Pablo Toviggino hayan sido citados a declarar por la Justicia de los Estados Unidos, como también resulta falso sostener que les hayan sido incautados teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico".

En este contexto, aclararon que el documento en cuestión "no dispone ninguna medida personal respecto del Presidente de la AFA ni de su Tesorero, no ordena su comparecencia, no les impone obligación procesal alguna y tampoco registra diligencia de secuestro o incautación de bienes de su propiedad".

#Institucional Comunicado Oficial de la AFA ante versiones periodísticas maliciosas y falsas.



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Asimismo, desde el entorno del presidente de la AFA desmintieron a La Nación que haya existido un operativo y que haya sido demorado. “Acabo de hablar con él, eso no ocurrió”, dijo el abogado Mariano Lizardo.

Mientras que el defensor de Toviggino, Marcelo Rocchetti, negó que el tesorero haya recibido una citación judicial. “Mi defendido no recibió ninguna citación de la justicia nacional y de Estados Unidos”, dijo.

La relación de la AFA con la empresa Tourprodenter, en el ojo de la Justicia

Según trascendió la solicitud de la justicia estadounidense pide aportar toda la información disponible que posee relacionada con la empresa Tourprodenter, incluidas comunicaciones con Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni.

Todos ellos están siendo investigados en un caso que puso el foco sobre la estructura financiera utilizada para administrar los contratos comerciales internacionales de la AFA. Tourprodenter, administrada por Faroni, es una sociedad registrada en Florida como agente comercial exclusivo de la AFA para acuerdos de patrocinio, amistosos y derechos de televisión.

La empresa Tourprodenter, sociedad de Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette, quedó a cargo de recibir ingresos provenientes de patrocinadores, derechos comerciales, partidos amistosos y otros negocios vinculados con la Selección argentina, además de percibir comisiones por su intervención y por la logística de las operaciones.

La empresa clave y el circuito internacional

El corazón operativo del esquema fue TourProdEnter LLC, una sociedad creada en Florida en agosto de 2021. Pocos meses después de su constitución, la firma quedó designada como agente comercial exclusivo de la AFA en el exterior, tras la aprobación del comité ejecutivo encabezado por Claudio Chiqui Tapia.

Desde entonces, TourProdEnter concentró la recaudación proveniente de sponsorización, derechos televisivos y partidos amistosos, gestionando pagos y transferencias internacionales. Los registros bancarios muestran que la firma operó cuentas en Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus, por donde circularon cientos de millones de dólares.

Entre los principales aportantes aparece Adidas, cuyas transferencias superaron los USD 78 millones. También figuran empresas vinculadas al streaming oficial y a la comercialización de contenidos. Sin embargo, una porción relevante del dinero siguió un camino alternativo hacia Adcap Uruguay, que recibió cerca de USD 110 millones para operaciones financieras vinculadas a bonos.