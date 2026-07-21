Ford Fiorasi suma un nuevo servicio para clientes: parabrisas originales con instalación oficial y garantía

La concesionaria incorporó una propuesta integral. Los trabajos se realizan con técnicos especializados y acompañamiento durante todo el proceso.
La concesionaria Ford Fiorasi incorporó un nuevo servicio de posventa destinado a los propietarios de vehículos de la marca: la venta de parabrisas originales Ford con instalación realizada por especialistas oficiales y garantía de fábrica.
La propuesta busca ofrecer una solución integral para quienes necesitan reemplazar el parabrisas de su vehículo, evitando que deban recurrir a distintos proveedores o colocar repuestos alternativos.
El concepto que impulsa este nuevo servicio resume una filosofía de la empresa: "No es un parabrisas para Ford. Es un parabrisas Ford."
Desde la concesionaria explicaron que el objetivo es que el cliente mantenga la originalidad de su vehículo con piezas diseñadas específicamente para cada modelo.
Un servicio integral para resolver todo en un solo lugar
El asesor de servicios de Ford Fiorasi, Juan Manuel de Brito, explicó a LM Neuquén que el diferencial del nuevo servicio radica en brindar una solución completa al cliente.
"Ford Fiorasi busca una resolución completa. No solamente queremos vender el repuesto, sino también brindarle la colocación en el taller oficial. Buscamos que el cliente pueda resolver todo en un solo lugar", sostuvo.
El proceso comienza con el contacto del cliente, quien recibe asesoramiento personalizado para identificar el parabrisas correspondiente a su vehículo, coordinar el turno y organizar la instalación.
Además, la concesionaria trabaja junto a distintas compañías de seguros, facilitando los trámites necesarios para que el propietario del vehículo tenga la menor cantidad de gestiones posibles.
"Los acompañamos durante todo el proceso para que solamente tengan que venir a colocar el parabrisas. Nosotros realizamos todas las gestiones necesarias", indicó.
Parabrisas original Ford, instalación oficial y garantía
Uno de los principales diferenciales del nuevo servicio es que todo el proceso se realiza dentro de la red oficial Ford. Esto significa que el cliente recibe un parabrisas original Ford, diseñado para su modelo específico, instalado por personal capacitado y con el respaldo de la garantía oficial de posventa.
La instalación está a cargo del especialista Adrián Contreras, quien cuenta con capacitación específica de la marca para este tipo de trabajos.
Desde la empresa remarcan que los técnicos reciben capacitaciones permanentes y cumplen con los procedimientos establecidos por Ford para garantizar una colocación segura y precisa.
Cómo es el proceso de instalación del parabrisas
Una vez confirmado el turno, el vehículo permanece en el taller aproximadamente un día. Según explicaron desde Ford Fiorasi, el tiempo responde a los procesos técnicos necesarios para garantizar una correcta adhesión del cristal.
"El parabrisas se coloca en el día, pero el vehículo se entrega al día siguiente porque estos cristales requieren un proceso especial de secado", señaló De Brito.
De esta manera, el cliente retira el vehículo con la instalación completamente finalizada y lista para circular en condiciones óptimas.
Además del respaldo de la pieza original, el servicio incluye una garantía oficial de aproximadamente seis meses, tanto sobre el parabrisas como sobre la instalación realizada.
Dónde solicitar el servicio en Ford Fiorasi
El nuevo servicio ya se encuentra disponible en la sucursal de Ford Fiorasi de Neuquén Capital, ubicada en Perticone 975, aunque la concesionaria también cuenta con presencia en Cipolletti, Fernández Oro y General Roca.
La atención al público se realiza de lunes a viernes de 8 a 18. Para solicitar asesoramiento o coordinar un turno, los interesados pueden comunicarse al 299-404-0489.
Desde la concesionaria remarcan que la propuesta apunta a brindar tranquilidad al cliente en cada etapa del proceso.
"Es simple: que el cliente no tenga que elegir entre precio, calidad y respaldo. En Ford Fiorasi puede acceder a un parabrisas original Ford, instalado por especialistas Ford y con garantía oficial de posventa", destacaron.
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