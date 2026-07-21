Ford Fiorasi suma un nuevo servicio para clientes: parabrisas originales con instalación oficial y garantía

La concesionaria incorporó una propuesta integral. Los trabajos se realizan con técnicos especializados y acompañamiento durante todo el proceso.

La concesionaria Ford Fiorasi incorporó un nuevo servicio de posventa destinado a los propietarios de vehículos de la marca: la venta de parabrisas originales Ford con instalación realizada por especialistas oficiales y garantía de fábrica.

La propuesta busca ofrecer una solución integral para quienes necesitan reemplazar el parabrisas de su vehículo, evitando que deban recurrir a distintos proveedores o colocar repuestos alternativos.

El concepto que impulsa este nuevo servicio resume una filosofía de la empresa: "No es un parabrisas para Ford. Es un parabrisas Ford."

Desde la concesionaria explicaron que el objetivo es que el cliente mantenga la originalidad de su vehículo con piezas diseñadas específicamente para cada modelo.

Sebastián Fariña Petersen

Un servicio integral para resolver todo en un solo lugar

El asesor de servicios de Ford Fiorasi, Juan Manuel de Brito, explicó a LM Neuquén que el diferencial del nuevo servicio radica en brindar una solución completa al cliente.

"Ford Fiorasi busca una resolución completa. No solamente queremos vender el repuesto, sino también brindarle la colocación en el taller oficial. Buscamos que el cliente pueda resolver todo en un solo lugar", sostuvo.

El proceso comienza con el contacto del cliente, quien recibe asesoramiento personalizado para identificar el parabrisas correspondiente a su vehículo, coordinar el turno y organizar la instalación.

"Nosotros lo asesoramos, coordinamos el turno, verificamos el repuesto correspondiente y también toda la coordinación del trabajo que se va a realizar", detalló. "Nosotros lo asesoramos, coordinamos el turno, verificamos el repuesto correspondiente y también toda la coordinación del trabajo que se va a realizar", detalló.

Sebastián Fariña Petersen

Además, la concesionaria trabaja junto a distintas compañías de seguros, facilitando los trámites necesarios para que el propietario del vehículo tenga la menor cantidad de gestiones posibles.

"Los acompañamos durante todo el proceso para que solamente tengan que venir a colocar el parabrisas. Nosotros realizamos todas las gestiones necesarias", indicó.

Parabrisas original Ford, instalación oficial y garantía

Uno de los principales diferenciales del nuevo servicio es que todo el proceso se realiza dentro de la red oficial Ford. Esto significa que el cliente recibe un parabrisas original Ford, diseñado para su modelo específico, instalado por personal capacitado y con el respaldo de la garantía oficial de posventa.

"Buscamos que el cliente con su vehículo original Ford cuente con todos los repuestos originales Ford y que se coloquen en su taller oficial con personal capacitado y garantía oficial Ford", explicó De Brito. "Buscamos que el cliente con su vehículo original Ford cuente con todos los repuestos originales Ford y que se coloquen en su taller oficial con personal capacitado y garantía oficial Ford", explicó De Brito.

La instalación está a cargo del especialista Adrián Contreras, quien cuenta con capacitación específica de la marca para este tipo de trabajos.

Sebastián Fariña Petersen

Desde la empresa remarcan que los técnicos reciben capacitaciones permanentes y cumplen con los procedimientos establecidos por Ford para garantizar una colocación segura y precisa.

"Nuestro personal toma cursos, realiza exámenes y se capacita constantemente en todos los procesos del taller", agregó el asesor. "Nuestro personal toma cursos, realiza exámenes y se capacita constantemente en todos los procesos del taller", agregó el asesor.

Sebastián Fariña Petersen

Cómo es el proceso de instalación del parabrisas

Una vez confirmado el turno, el vehículo permanece en el taller aproximadamente un día. Según explicaron desde Ford Fiorasi, el tiempo responde a los procesos técnicos necesarios para garantizar una correcta adhesión del cristal.

"El parabrisas se coloca en el día, pero el vehículo se entrega al día siguiente porque estos cristales requieren un proceso especial de secado", señaló De Brito.

De esta manera, el cliente retira el vehículo con la instalación completamente finalizada y lista para circular en condiciones óptimas.

Además del respaldo de la pieza original, el servicio incluye una garantía oficial de aproximadamente seis meses, tanto sobre el parabrisas como sobre la instalación realizada.

"Hay garantía tanto del repuesto como de la colocación, por si llegara a surgir algún inconveniente", precisó. "Hay garantía tanto del repuesto como de la colocación, por si llegara a surgir algún inconveniente", precisó.

Sebastián Fariña Petersen

Dónde solicitar el servicio en Ford Fiorasi

El nuevo servicio ya se encuentra disponible en la sucursal de Ford Fiorasi de Neuquén Capital, ubicada en Perticone 975, aunque la concesionaria también cuenta con presencia en Cipolletti, Fernández Oro y General Roca.

La atención al público se realiza de lunes a viernes de 8 a 18. Para solicitar asesoramiento o coordinar un turno, los interesados pueden comunicarse al 299-404-0489.

Desde la concesionaria remarcan que la propuesta apunta a brindar tranquilidad al cliente en cada etapa del proceso.

"Es simple: que el cliente no tenga que elegir entre precio, calidad y respaldo. En Ford Fiorasi puede acceder a un parabrisas original Ford, instalado por especialistas Ford y con garantía oficial de posventa", destacaron.