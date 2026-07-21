Hallazgo excepcional en Neuquén: encuentran uno de los gliptodontes más completos de la provincia

Un vecino de Mariano Moreno descubrió restos de un mamífero gigante de entre 700 mil y 1 millón de años. El fósil obliga a replantear la geología de la zona y su extracción depende del clima.

El silencio del Valle del Covunco fue interrumpido por un descubrimiento que ya da que hablar en círculos geológicos y paleontológicos. Jorge Necul, vecino de la localidad de Mariano Moreno, halló restos fósiles de un gliptodonte, un mamífero gigante acorazado que habitó la región hace cientos de miles de años.

En un video registrado en el momento, se lo ve al joven señalando los restos que asomaban de la barranca. "¿Qué dinosaurio es? Sacame una foto" , dice en el clip.

En primera instancia, por la forma redondeada de lo que asomaba, Necul pensó que podía tratarse de un huevo de dinosaurio. No imaginaba que tenía frente a él los restos de un gliptodonte , un mamífero gigante acorazado que habitó la región hace cientos de miles de años.

Luego, con el análisis de los especialistas, se confirmó que eran las placas de un animal que habitó la Patagonia durante el Pleistoceno.

El hallazgo, considerado "increíble" por su estado de conservación, convierte a Covunco en noticia a nivel provincial y nacional. Para los especialistas, este tipo de encuentros son fundamentales para reconstruir cómo era la fauna prehistórica del centro neuquino durante la última era glacial.

"Este hallazgo nos obliga a reescribir la geología en este sector de Neuquén. Es algo que no esperábamos encontrar acá y cada día nos entusiasma más". Alberto Garrido, director Museo Olsacher. "Este hallazgo nos obliga a reescribir la geología en este sector de Neuquén. Es algo que no esperábamos encontrar acá y cada día nos entusiasma más". Alberto Garrido, director Museo Olsacher.

"Sería el más completo hallado en Neuquén"

Alberto Garrido, geólogo de Zapala y director del Museo Olsacher, analizó el material y no dudó en calificarlo. "Si bien en la región pampeana restos de este tipo suelen ser muy abundantes, en nuestra región son raros y excepcionales. Y además, éste está bastante completo. Tiene mucho de la coraza y algunos huesos asociados. Sería uno de los más completos, por no decir por ahora el más completo hallado en la provincia de Neuquén", admitió en su diálogo con LM Neuquén.

El primer análisis ubicaba los restos en la Formación La Bardita, de unos 12 millones de años. Sin embargo, el estudio preliminar de las “plaquitas” (pequeños fragmentos diseminados en el lugar del hallazgo) cambió todo.

"Lo más probable es que sea de edad pleistocena. Mucho más moderno de lo pensado. Para ser cautos, podría estar entre los 700 mil años y 1 millón de años", explicó Garrido.

El dato es clave porque aparece en un depósito no registrado en los mapas geológicos. "Es algo totalmente que uno no esperaba encontrar acá. Esto nos obliga a hacer un replanteo", sostuvo.

Sobre el tamaño, el especialista aportó un dato para que se entienda la magnitud. "Este tipo de animales solían alcanzar un tamaño que se podría comparar con un Fiat 600", comparó. Los gliptodontes eran parientes gigantes de los actuales piches y peludos, pero con una coraza rígida que no les permitía enrollarse.

No es un huevo: era un gigante acorazado

Garrido aclaró la primera confusión de Necul. "Los huevos de dinosaurios más grandes no pasaron los 30 centímetros. Lo más común son de 20, 21 centímetros", resaltó.

En referencia a la certeza del hallazgo, detalló que "estamos haciendo referencia a un mamífero que están emparentados con los actuales peludos o piches de nuestra región. Con grandes diferencias: el tamaño y la coraza rígida".

Los gliptodontes tenían un caparazón óseo y podían superar las dos toneladas. "Si bien suelen aparecer plaquitas sueltas, es la primera vez que vemos un ejemplar bastante completo", agregó.

De confirmarse los primeros análisis, los restos podrían pertenecer a una nueva especie, lo que llevaría a bautizarla en honor al lugar y a su descubridor.

La extracción: etapas programadas y el desafío del clima

"El problema no es el frío. Es el yeso", admitió el profesional geólogo. Ahora comienza la intervención del Museo Olsacher. Según explicó Garrido, el equipo ya está definiendo las etapas programadas para los próximos días.

"Estamos trabajando en la logística. Ver qué materiales se necesitan, con qué personal vamos a contar y cómo vamos a proceder para la extracción", detalló.

No obstante, el mayor desafío es el clima. "No estamos preocupados por si nos tenemos que mojar o pasar frío. He andado con nieve hasta las rodillas. El problema es que la extracción implica usar materiales como yeso que tiene que fraguar", fundamentó. En la misma sintonía indicó que “si las condiciones climáticas no son favorables y el yeso no fragua bien o queda mal preparado, ponemos en riesgo la extracción de la pieza. El factor climático es uno de los limitantes más graves, pero no por nosotros sino por la técnica de extracción que requiere este fósil", advirtió.

Por eso el equipo maneja un plan A, B y C. "Dependemos mucho de cómo esté el tiempo en los próximos días. La idea es poder trabajar de forma continua para no exponer el material", explicó.

Al ser consultado por este diario sobre el destino del fósil, Garrido se limitó a confirmar que esa instancia aún está en etapa de análisis por parte de la autoridad de aplicación, que es la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural.

Por ahora la prioridad es otra. "Acá lo importante es poder extraer el fósil y prepararlo para su estudio. Recién ahí vamos a poder determinar con certeza todas las características que rodean a este hallazgo fenomenal ocurrido en el centro neuquino", sostuvo Garrido. Luego volvió a remarcar que “el destino definitivo lo tiene que definir la autoridad de aplicación. Ni siquiera se habló de eso todavía", cerró.

El Valle del Covunco suma así un nuevo capítulo a su historia. Uno que empieza con una familia, un video, y termina obligando a la ciencia a reescribir los mapas de hace 1 millón de años.