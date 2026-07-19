Una moto derrapó y una adolescente de 14 años terminó hospitalizada

A solo tres horas de otro siniestro en el mismo punto, una menor de 14 años cayó de una moto en el Acceso de Nevares y fue trasladada al Hospital Burd.

Un nuevo siniestro de tránsito volvió a poner en alerta a los vecinos de Centenario . En la madrugada lluviosa del sábado, apenas tres horas después de que una Ford Ranger se saliera de la calzada y derribara un poste de alumbrado público, una moto derrapó exactamente en el mismo lugar. Es la curva del CPEM N°1, sobre el Acceso Jaime de Nevares .

El hecho ocurrió alrededor de las 6.15, cuando una Mondial 150 cc , conducida por un joven de 21 años que llevaba como acompañante a una adolescente de 14, circulaba en sentido este-oeste, según consignó el portal Centenario Digital.

A metros de la intersección con calle Belgrano, el conductor perdió el control del rodado y ambos cayeron con fuerza contra el pavimento.

El accidente en moto donde terminó herida una adolescente.

El uso del casco resultó clave para evitar heridas de mayor gravedad. Aun así, la menor sufrió golpes y debió ser asistida en el lugar por personal de salud, para luego ser trasladada en ambulancia al Hospital Natalio Burd.

Un punto con reclamos de larga data

En el operativo intervino personal de la División Tránsito Villa Obrera, que le realizó el test de alcoholemia al conductor: el resultado fue negativo. Sin embargo, el joven no contaba con licencia de conducir ni seguro obligatorio vigente, por lo que fue multado.

El episodio reavivó los reclamos vecinales por la falta de seguridad vial en el sector. Si bien Vialidad Provincial avanza con la instalación de semáforos en ese cruce —un pedido que los vecinos vienen haciendo desde hace más de 15 años—, persisten los planteos al municipio de Centenario para mejorar la iluminación del Acceso de Nevares.

Las luminarias existentes en la curva son insuficientes y, al no estar demarcada la ruta, el desnivel del terreno resulta difícil de advertir para quienes circulan de noche.

El despiste de la Ford Ranger

También ese mismo hubo un accidente vial en el mismo acceso a Centenario. Cerca de las 3, una camioneta Ford Ranger que circulaba desde Cinco Saltos despistó y terminó impactando contra un poste de alumbrado público y el guardarraíl.

En el vehículo viajaban tres jóvenes. Afortunadamente y a pesar de la violencia del choque, ninguno de los ocupantes sufrió lesiones y no fue necesaria la intervención de personal de salud ni de Bomberos. Sin embargo, como consecuencia del impacto, la camioneta sufrió importantes daños en la parte delantera y en uno de sus laterales.

Las causas que provocaron el despiste aún son materia de investigación. En el lugar trabajó personal de Tránsito de Villa Obrera, que realizó las actuaciones correspondientes y constató que el conductor no presentaba alcohol en sangre.

Un sector con antecedentes

El choque ocurrió en la curva ubicada a la altura del CPEM 1, sobre el acceso Jaime de Nevares, un punto donde días atrás ya se había registrado otro siniestro similar. En aquella oportunidad, un automovilista que conducía bajo los efectos del alcohol perdió el control del vehículo y derribó una columna de hormigón.