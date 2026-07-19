Ocurrió este domingo por la noche en el barrio Z1. Todo sucedió cuando había terminado el partido de la final de la Copa del Mundo. Hubo incidentes en Novella y Racedo. Demorados en el centro.

Festejo fatal en Neuquén: un muerto y tres heridos por una bomba de estruendo

Este domingo por la noche, tras el partido de la final de la Copa del Mundo, se conoció un grave accidente en el Oeste neuquino , en medio de los festejos tras lo realizado por la Selección argentina en el Mundial 2026 . También hubo enfrentamientos entre la Policía y los vecinos en la esquina de Novella y Racedo.

Según se conoció, una persona falleció y otras personas resultaron heridas de gravedad tras la explosión de una bomba de estruendo. Todo habría ocurrido cuando manipulaban el artefacto explosivo, que habría sido de fabricación casera. "Les explotó en la cara", indicaron algunas fuentes.

De acuerdo a lo que trascendió de las redes sociales de la titular de la Secretaría de Emergencias, Luciana Ortiz Luna , el hecho ocurrió en el barrio Z1 . Los lesionados fueron trasladados con heridas de distinta consideración al hospital Heller.

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La víctima -que tendría 24 años- falleció en el lugar, por lo que trabajaba Policía Científica y Criminalística para determinar qué habría pasado con el explosivo de fabricación casera. También había personal del SIEN que intervino en la asistencia de los heridos.

Trascendió que uno sufrió un trauma grave en el cuero cabelludo. En tanto, se supo que otra presentó quemaduras en los ojos y el cabello. La tercera persona lesionada recibió heridas de menor consideración.

Hasta el momento se desconocían las identidades de la víctima y los lesionados a raíz de la explosión. En el caso intervenía la Fiscalía de turno.

Incidentes en el Oeste neuquino

Mientras tanto, se habría desatado una serie de enfrentamientos entre vecinos y la Policía en la esquina de Novella y Racedo, lugardonde en los últimos partidos se organizaban los festejos del Oeste neuquino. Allí la Policía debió intervenir luego de que se registraron riñas.

Sobre estos incidentes, que no habría tenido relación con el hecho fatídico, según fuentes consultadas por LM Neuquén, "está todo controlado" y "no hubo demorados".

Demorados en el centro neuquino

Pese a que el resultado final no fue el esperado, miles de hinchas salieron a las calles para abrazar a un plantel que dejó la vida en la cancha. En una jornada cargada de lágrimas y cantos, miles de familias coparon el centro de Neuquén capital para celebrar el camino recorrido por la Scaloneta.

En el marco del operativo de seguridad, la Policía demoró a ocho mayores de edad por disturbios menores.