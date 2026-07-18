Neuquén turística: los impactantes números del boom que transformó a la capital

De ciudad de paso a destino consolidado, espera un 80% de ocupación. Los datos oficiales y una política pública sostenida la ubica entre las plazas de mayor crecimiento en el sector.

Durante años, la ciudad de Neuquén estuvo considerada como un lugar de paso. Un sitio donde los viajeros hacían una escala antes de continuar hacia la cordillera. Hoy, las estadísticas muestran que la realidad cambió. Los números confirman una transformación que se percibe en las calles.

El secretario de Turismo y Promoción Humana de la Municipalidad de Neuquén, Diego Cayol , nos dió acceso al último informe estadístico sobre la actividad turística en la ciudad. Aseguró que “el crecimiento de la actividad se refleja en cada uno de los indicadores”. "Pasamos de 512 mil pernoctes anuales a 747 mil durante 2025. En lo que va de este año ya llevamos 430 mil", destacó.

Según, el funcionario “el cambio también se observa en la forma en que los visitantes conocen la ciudad”.

"Pasamos de menos de mil personas guiadas por año a más de dos mil por mes, unas 24 mil anuales", explicó.

Impacto de la infraestructura

“La infraestructura acompañó ese crecimiento”, resaltó. "Pasamos de 3.600 plazas habilitadas a 4.200 y tenemos otras 2.000 más en proceso de registro", señaló Cayol, al destacar la inversión que continúa realizando el sector turístico.

El secretario comunal entendió que “la capital neuquina también logró posicionarse como sede de congresos y encuentros; pasamos de menos de diez convenciones y reuniones anuales a más de 128", remarcó.

A ese crecimiento se suma una agenda de eventos que se expandió de manera sostenida. Cayol destacó que “la ciudad pasó de tener prácticamente solo la Fiesta Nacional de la Confluencia y unas pocas actividades más a contar con un calendario de propuestas durante todo el año”. “Neuquén Emprende, Confluencia de Sabores, Confluencia de Cervezas, Confluencia de Gin, la Feria Internacional del Libro de Neuquén, el Festival FAN, la Navidad Neuquina, las actividades por el aniversario de la ciudad y los grandes encuentros vinculados a la industria, como Oil & Gas, forman parte de una programación que atrae cada vez a más visitantes”, dijo Cayol. Incluso señaló que “Confluencia de Sabores ya convoca una cantidad de público similar a la que tuvo la Fiesta Nacional de la Confluencia en sus primeras ediciones, reflejando el crecimiento que tuvieron estas propuestas”.

En invierno

Ese movimiento también se ve reflejado en la temporada de invierno. Según precisó el secretario de Turismo, “durante la primera semana de vacaciones la ocupación hotelera alcanzó el 57% y las expectativas para la segunda semana son aún mejores”.

"Creemos que vamos a terminar la segunda semana de vacaciones con un nivel de ocupación alto, de por lo menos el 80%", afirmó, impulsado por la llegada de visitantes de otras provincias.

Quizás uno de los datos, brindados por Cayol, que mejor refleja el cambio de perfil de la ciudad sea el tiempo que los visitantes deciden quedarse. "Pasamos de una noche de pernocte a casi tres. Hoy el promedio es de 2,7 noches", indicó.

Las estadísticas muestran que la ciudad de Neuquén dejó de ser la puerta de entrada a la Patagonia, para convertirse en una plaza turística relevante. Las cifras son elocuentes de lo antes dicho.

La política sostenida llevada adelante por el gobierno de Mariano Gaido, habla a las claras de la necesidad de mantener el rumbo y profundizar las acciones.

Una ciudad con atractivos turísticos, con corredores naturales sobre la rivera de los ríos Neuquén y Limay, una vasta gama de propuestas culturales, eventos que unen a la ciencia, la tecnología y el futuro de la región y el país; hacen que el modelo vaya a la par del crecimiento de toda la región de Vaca Muerta.

Política, gestión y compromiso. Los números marcan el camino. El debate está abierto.