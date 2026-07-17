Se trata de más de 5 millones de personas a nivel nacional. En cuanto a familias, la cartera del sistema pasó al 15,9% con un repunte de medio punto.

El número de familias morosas crece a nivel nacional, pero Neuquén está entre las provincias con menos retraso

Mientras que desde el Gobierno se sigue a la espera de que el mercado resuelva la crisis de morosidad crediticia de las personas, los datos del sistema no son alentadores. De acuerdo con la consultora Analytica, la irregularidad de la cartera a las familias volvió a subir en mayo y llegó al 15,9%, lo que implica un crecimiento de medio punto con relación a abril.

"El crédito a familias se extiende por fuera de las entidades financieras tradicionales. Se registran 19,8 millones de personas con algún crédito en el sistema financiero ampliado, que incluye bancos, fintech (Mercado Pago y Tarjeta Naranja), mutuales y cooperativas, tarjetas de consumo, casas de electrodomésticos y fideicomisos financieros", señala Analytica.

En ese sentido, el informe indica que "la deuda total de familias en este sistema alcanza los $74,9 billones, lo que equivale al 6,6% del PIB, donde el 82,7% corresponde a bancos, el 10,5% a Fintech y el 6,8% al resto de entidades".

"En cantidad de personas, 14,2 millones tienen al menos una deuda en bancos, un 0,5% menos que en abril, mientras que 5,5 millones se encuentran endeudadas exclusivamente por fuera del sistema bancario, un 0,9% más que el mes anterior", detalla el estudio.

Entre los deudores exclusivos de bancos, el 20% registra mora, frente al 28,4% entre quienes solo tienen deuda en fintechs.

Al ponderar por volumen, en cambio, los ratios se reducen: la irregularidad de cartera es del 12,6% en bancos, del 21,6% en fintech y del 46,9% en el resto de las entidades. Respecto de abril, la proporción de morosos aumentó más entre los endeudados únicamente con bancos (0,8 puntos) y entre quienes tienen deuda con bancos, fintechs y otros proveedores de crédito a la vez (0,9 puntos).

El gobierno aspira a una solución de mercado

Al igual que las personas, por caso, las empresas también tienen problemas de pagos, tanto en créditos como con los impuestos. No obstante, el Gobierno aspira a que sea el mercado el que termine de resolver la crisis, sin intervención estatal directa.

Eso es al menos lo que ha transmitido a empresarios el ministro de Economía, Luis Caputo, en encuentros recientes. Lo que aspira Caputo, por ejemplo, es que las empresas tomen crédito de los bancos para saldar la deuda con el fisco.

Del mismo modo, espera a que sea el propio sistema financiero ampliado el que encuentre una solución al problema de la mora. Un punto que tiene a favor la administración nacional es que la deuda en mora medida con relación al PBI representa una proporción irrelevante. Es decir, tiene bajo nivel de apalancamiento en el mercado de capitales. Es una situación muy diferente de la crisis de las hipotecas subprime de Estados Unidos en 2008, cuando la cartera morosa era de tan mala calidad y de tal tamaño que ponía en riesgo la subsistencia de los bancos.

Neuquinos, entre los menos morosos

El informe revela además que en las provincias del NOA la proporción de deudores morosos sobre el total es la más alta, liderada por San Juan (35,2%), Catamarca (34,2%), San Luis (34,1%) y La Rioja (34,0%).

En el otro extremo, los ratios más bajos se observan en CABA (16,1%), seguida por La Pampa (19,5%) y Neuquén (23,3%).

Analytica señala que "se registró una leve mejora relativa en la mayoría de las provincias, siendo La Rioja la más favorecida con una disminución de 1,2 puntos".

"Sin embargo, el porcentaje de deudores morosos tuvo un leve aumento en las provincias más pobladas, como Buenos Aires (0,1 punto), Santa Fe (0,3) y Córdoba (0,3).