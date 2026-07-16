Condenaron a un ladrón que robó seis autos en Neuquén: recibió prisión efectiva y fue declarado reincidente

El hombre admitió haber cometido seis robos y hurtos entre 2024 y 2026. Destacaron el rol del Centro de Monitoreo Urbano para detectar las maniobras.

Un hombre que durante más de dos años fue investigado por cometer robos y hurtos en autos estacionados en distintos barrios fue condenado por la Justicia luego de admitir su responsabilidad en seis hechos contra la propiedad.

La investigación del Ministerio Público Fiscal permitió reconstruir la secuencia de delitos ocurridos entre enero de 2024 y abril de 2026 . Según la acusación, el imputado actuó en distintos sectores de la capital neuquina, donde forzaba autos para llevarse herramientas, mercadería, prendas de vestir, equipos de audio y otros objetos de valor.

En varios de los episodios, el accionar del Centro de Monitoreo Urbano, la rápida intervención policial y los llamados de testigos permitieron frustrar los robos, recuperar los elementos sustraídos y demorar al sospechoso antes de que escapara.

El acusado terminó aceptando todos los hechos atribuidos durante una audiencia de procedimiento abreviado impulsada por la fiscal Soledad Rangone. Además de reconocer los delitos, el acuerdo contempló que fuera declarado reincidente por registrar una condena anterior ya cumplida.

Cuál fue la condena que recibió el ladrón de autos

El juez de garantías Marco Lupica Cristo homologó el acuerdo presentado por la fiscalía y condenó a Hugo Edgardo Alarcón a 10 meses de prisión de cumplimiento efectivo.

La sentencia lo declaró responsable por seis hechos de robo simple, robo simple en grado de tentativa y hurto simple en grado de tentativa, todos en concurso real.

La pena deberá cumplirse en prisión porque el condenado ya registraba antecedentes penales con una condena firme agotada, por lo que la Justicia declaró su primera reincidencia, una circunstancia que agrava su situación procesal.

Cómo eran sus robos

De acuerdo con la investigación, cinco de los seis hechos tuvieron una modalidad similar. Alarcón no operaba con equipo sofisticado como los inhibidores de señal sino que elegía vehículos ya estacionados, forzaba puertas o cerraduras y buscaba apoderarse de cualquier objeto de valor que encontrara en el interior.

Entre los elementos que intentó sustraer figuraban elementos comunes como mercadería, herramientas, prendas de vestir, un estéreo y otros efectos personales.

El restante episodio fue calificado como hurto simple en grado de tentativa, ya que el acusado aprovechó que un automóvil no presentaba signos de haber sido violentado para intentar llevarse distintos objetos del interior.

Un fallo que coincide con el debate por la reiterancia

La condena se conoce pocos días después de que la Justicia neuquina quedara en el centro de la discusión por la aplicación de la Ley de Reiterancia, a raíz del caso del hombre acusado de intentar robar el auto a un conductor de Uber, que fue perseguido por la propia víctima con la ayuda de un taxista.

En ese expediente, el Ministerio Público Fiscal pidió aplicar la reiterancia como riesgo procesal para sostener la prisión preventiva, pero el juez Luis Giorgetti declaró inconstitucional esa figura para el caso concreto.

Aunque suelen confundirse, reincidencia y reiterancia no son lo mismo. La primera se aplica cuando una persona vuelve a delinquir después de haber cumplido una condena firme, como ocurrió con Alarcón. La reiterancia, en cambio, se refiere a personas que acumulan causas penales sin condena definitiva y constituye una herramienta procesal cuya aplicación todavía genera debate en los tribunales neuquinos.

Encienden las alarmas por robos con camionetas de alta gama

Un grupo de delincuentes quiso ingresar a una vivienda del barrio Rincón del Río, en el este de la ciudad de Neuquén, a bordo de una Toyota SW4. El intento de robo quedó registrado por las cámaras de seguridad y ahora la Policía trabaja para identificar a los autores y localizar la camioneta utilizada.

El hecho ocurrió el 11 de julio por la noche en uno de los sectores residenciales más nuevos de la capital neuquina, un barrio que en los últimos años sumó obras de pavimento y donde predominan viviendas de alto valor económico y vehículos de alta gama, una característica que podría haber sido aprovechada por los delincuentes para no despertar sospechas.

Aunque la investigación aún se encuentra en pleno desarrollo, el caso abrió una hipótesis que comienza a ser observada por los investigadores: la utilización de camionetas de alta gama robadas para desplazarse por barrios donde ese tipo de vehículos forma parte del paisaje cotidiano.

De acuerdo a la alerta, los ladrones ingresaron a una casa ubicada sobre calle Luna de Cuarzo al 300, en el barrio Salud Pública, aprovechando que sus propietarios se encontraban de viaje. Del interior de la vivienda sustrajeron una Toyota SW4 negra, dominio AB-036-NI en la cual escaparon.