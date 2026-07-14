Estaba prófugo por una condena de prisión efectiva, lo siguieron y lo capturaron

Fue gracias a un trabajo de investigación de la Policía de la Provincia de Neuquén. Se había fugado a esta ciudad tras un fallo por abuso sexual en Río Negro.

Capturaron en Neuquén a un prófugo que había sido condenado en Río Negro.

Un hombre de 36 años fue capturado este martes en la vía pública en Colonia Nueva Esperanza por pedido de la Justicia de la Provincia de Río Negro tras haberse fugado luego de recibir una condena efectiva de 10 años de prisión .

El comisario Marcelo Aquito, jefe de la División Recaptura de Evadidos de la Policía de Neuquén , explicó que comenzaron las tareas de investigación para dar con el prófugo tras una solicitud de colaboración de la Justicia de Río Negro.

“Nos avisaron de un masculino condenado a una prisión efectiva de 10 años por el delito de abuso sexual de una joven en Villa Regina”, detalló Aquito a LM Neuquén.

La investigación se dio tras un exhorto judicial y el personal de la División Recaptura de Evadidos, dependiente de la Dirección Delitos Neuquén, logró este martes la detención de un hombre que era intensamente buscado por la Justicia de la vecina provincia.

La intervención se desarrolló a partir de un requerimiento de la Unidad Fiscal de Atención al Público y Asignación de Casos, que solicitó la localización y detención del sujeto.

Sebastián Fariña Petersen

Qué hacía en Colonia Nueva Esperanza

El comisario indicó que las tareas de investigación los llevaron al barrio Colonia Nueva Esperanza, en la meseta neuquina. Observaron que se encontraba en un corralón donde trabajaba como sereno y, al parecer, también vivía en el predio.

En los días previos no lo habían podido observar de cerca y esta mañana lo vieron en el predio. A las 7 de esta mañana se montó un operativo que apuntó a la captura del evadido de la justicia. “Se lo identificó en la vía pública y se logró detenerlo sin que llegara a oponer resistencia”, agregó el comisario.

Aquito sostuvo que el caso databa del 2023 y que la justicia de la vecina provincia, con asiento en la ciudad de General Roca, emitió una condena de 10 años de prisión efectiva. “El hombre había dado de baja el teléfono y no se había presentado a las audiencias", añadió.

Tras la detención, se dio intervención a la Oficina Judicial Penal de la Provincia del Neuquén. Por disposición del Juez de Garantías de turno, el hombre quedó finalmente alojado en una unidad policial en calidad de detenido comunicado, donde permanecerá a la espera de ser trasladado a la provincia de Río Negro para cumplir la condena impuesta por la Justicia.