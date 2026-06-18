Cayó un prófugo en Almafuerte: se escapó de la Comisaría durante el partido de Argentina contra Argelia

El joven de 19 años aprovechó la distracción del partido del mundial para escapar de la Comisaría Primera. Protagonizó una fuga a pie y un operativo cerrojo permitió su detención.

El joven de 19 años fue detenido en el barrio Almafuerte.

Una intensa Persecución policial se desató ayer por las calles del barrio Almafuerte I de Neuquén capital, cuando los agentes policiales persiguieron y atraparon a un prófugo de la justicia , un joven de 19 años . Tras protagonizar una fuga a pie y por los techos de varias viviendas, el hombre terminó detenido. Durante el procedimiento, un efectivo policial resultó lesionado.

El joven permanecía detenido en la Comisaría 1ra cuando aprovechó los momentos de distracción del personal policial durante el partido Argentina- Argelia, para escapar de la dependencia policial y emprender la huida.

El operativo se desplegó cerca de las 18:20 horas en el oeste neuquino , cuando el personal policial recibió información sobre la presencia de un hombre que registraba un pedido de captura vigente , tras haber escapado de la comisaría 1ra. A partir de ese dato, los agentes comenzaron un procedimiento de búsqueda para localizarlo.

Ante la alerta, los efectivos montaron un operativo cerrojo en las zonas de las calles Crouzeilles y Lago Muster, en el oeste neuquino. Pocos minutos después, los vecinos identificaron a una persona con características que coincidían con el prófugo, mientras caminaba por la calle Rafael Arrieta.

comisaria primera El joven aprovechó el partido Argentina- Argelia para escapar de la Comisaría 1ra.

El sospechoso ingresó a una vivienda para intentar escapar

Al advertir la presencia de los policías, el joven volvió a escapar y entró rápidamente a una vivienda ubicada en la manzana G del barrio Almafuerte. La persecución continuó con los techos de diferentes inmuebles mientras los uniformados intentaban cerrar las posibles vías de escape.

En ese sentido, los agentes le pidieron autorización al propietario de una vivienda lindera e ingresaron al terreno para intentar interceptarlo, pero el joven volvió a escapar saltando a la vía pública y continuó la fuga por la calle Gervasoni.

cano El joven tiene una condena de 3 años de prisión efectiva.

Finalmente, uno de los agentes logró alcanzarlo y tras un intenso forcejeo que terminó en el suelo, pudo reducir al fugitivo y colocarle las esposas. Durante el procedimiento, el uniformado sufrió lesiones leves al momento de concretar la aprehensión.

Una vez identificado, se confirmó que se trataba de Cano Emiliano Agustín, quien fue trasladado a la Comisaría N°18, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales.