Un juez de Comodoro Rivadavia certificó que Alexia y Dante Sierra eran la misma persona. La condenaron a dos años de prisión en suspenso.

Buscaban un hombre prófugo por narcotráfico y encontraron una mujer: se fugó y cambió de género.

Una mujer de Comodoro Rivadavia fue condenada a dos años de prisión en suspenso por la Justicia de Chubut en el marco de una causa por narcotráfico iniciada en septiembre de 2023, tras una búsqueda que se extendió casi hasta fines de 2025 y terminó de una manera particular: los investigadores buscaban un hombre, pero entre la fuga y la aparición hubo un cambio de género.

La nueva identidad no modificó la sentencia, aunque el juez debió certificar que el prófugo y la condenada eran la misma persona.

El 19 de septiembre de 2023, la Policía de Comodoro Rivadavia sorprendió a Dante Darío Sierra cuando fue a retirar una encomienda enviada desde el sur del país, con droga disimulada en un block de motor.

La droga había sido enviada desde Posadas, Misiones, por un tal Manuel Alejandro Aguirre, y cuando llegó a Chubut, la Policía ya sabía que estaba dentro del enorme paquete.

Operativo antidroga en Comodoro Rivadavia Operativo antidroga en Comodoro Rivadavia.

En un operativo de control de tránsito realizado el 14 de septiembre de 2023 sobre la Ruta Nacional 14, en la provincia de Entre Ríos, agentes de Gendarmería Nacional, con un perro entrenado y un escáner, habían descubierto la carga ilegal en un camión semirremolque de la empresa de encomiendas Vía Cargo.

El envío no fue interrumpido, se dejó que el paquete llegara a destino y cuando, cinco días más tarde, Sierra fue a buscarlo junto con otro cómplice, identificado como Leandro López, ambos fueron detenidos.

Dentro del block de motor, en los cilindros de los pistones había ocultos ocho paquetes envueltos en aluminio, con un total de dos kilogramos de marihuana.

Cambio de género y juicio

Luego de la imputación y la apertura de la causa por transporte de estupefacientes, Sierra se fugó y se fue de la Patagonia.

La búsqueda concluyó a fines del año pasado, cuando encontraron a Alexia Yasmín Sierra, de 43 años y panadera de oficio, en la provincia de Tucumán.

Sierra y López admitieron su responsabilidad en el episodio de 2023, y fueron condenados en un juicio abreviado, por el juez federal de Comodoro Rivadavia Enrique Baronetto.

En su sentencia, Baronetto aclaró que aunque el buscado originalmente era Dante Sierra, ahora la condenada era Alexia Yasmín, tras el proceso de cambio de género, con el mismo DNI.

“No existe duda alguna acerca de que la destinataria formal del envío y la persona efectivamente vinculada a la maniobra investigada resultan ser una misma persona, circunstancia que se encuentra debidamente acreditada en autos”, indicó el magistrado.

Los motivos de una condena leve

En la morigeración de la pena pesaron el hecho de que Alexia reconoció haber cometido el delito, y también los argumentos de la defensora oficial Verónica Castillo, quien enfatizó el estado de vulnerabilidad económica de Dante en al momento del hecho, la necesidad de procurarse dinero y, en consecuencia, la aceptación del ofrecimiento para participar en el ilícito.

Castillo detalló que Alexia proviene de un entorno de escasos recursos, está tratando de completar la educación primaria y realizó un curso de panadera, su oficio al momento del hecho.

Baronetto también consideró que ni ella ni López tenían antecedentes penales previos al delito por el cual se los juzgó.