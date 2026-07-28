Una banda narco protegía sus cargamentos con magia negra: los rituales que realizaban

Incautaron más de 61 kilos de droga, pero lo que más llamó la atención es lo que apareció en el compartimento donde estaba escondida la droga.

La investigación permitió revelar cómo era el modus operandi de la banda dedicada al narcotráfico.

Gendarmería Nacional dio a conocer la desarticulación de una banda dedicada al narcotráfico . Durante un control de rutina sobre la Ruta Nacional N°9, los agentes lograron la detención de cinco personas y el secuestro de un cargamento de 61 kilos de cocaína . Y lo más llamativo fue cuando se conoció que esta banda protegía sus cargamentos con magia negra.

Durante la inspección, un perro detector de narcóticos marcó la presencia de la sustancia. Em total hallaron 58 paquetes acolchonados dentro del torpedo y los zócalos acondicionados del rodado. Los ladrillos tenían un logo con la figura de un delfín.

Las autoridades confirmaron que los narcos operaban entre Jujuy , Salta y Bolivia.

La magia negra que usaban para proteger los cargamentos de droga

Pero lo que más llamó la atención de los investigadores es lo que apareció en el mismo compartimento donde estaba escondida la droga: un objeto envuelto en una tela blanca que contenía distintos elementos asociados a un supuesto ritual de magia negra.

Al abrirlo, se encontraron con patas de animales, huesos atados, collares, frutos y yerba mojada. Según reveló el parte policial, esos elementos formaban parte de un ritual destinado a proteger las sustancias durante el traslado. En el mismo paquete también había un destornillador y la foto de un hombre fallecido.

Entre los detenidos cayó "El Diablo", encargado de trasladar la droga desde Bolivia

El cargamento fue de un total de 58 paquetes de cocaína que pesaban 61,514 kilos. Fuentes ligadas a la investigación comandada por la PROCUNAR NOA, el presunto cabecilla de la red, un capo narco con base en Cochabamba (Bolivia) conocido como "El Padrino", mantenía un protocolo infranqueable: ningún cargamento de cocaína cruzaba la frontera sin la bendición de curanderos y brujos.

Pese a lo llamativo del hallazgo, la Fiscalía no secuestró esos objetos porque no tenían relación directa con la causa judicial.

Tras el hallazgo, la Justicia Federal ordenó 12 allanamientos simultáneos en San Salvador de Jujuy, La Quiaca, General Güemes en Salta y el establecimiento penitenciario federal donde el líder del clan continuaba coordinando la logística de acopio, transporte y distribución mediante un teléfono celular.

Los miembros, integrantes de un clan, usaban como pantalla la quema de ollas de barro y arcilla. En el plano terrenal, contaban con un "matón" para proteger la droga de 'mexicaneadas' a quien apodan "El Diablo".

Las fuerzas de seguridad incautaron una importante estructura logística y de fuego: 12 vehículos (incluidos dos camiones), 40 celulares de alta gama, US$ 26.000 dólares, más de $1,6 millones de pesos, una pistola, dos chalecos antibalas y municiones de calibres pesados (9 mm y 7,62 mm).

El operativo terminó con cinco personas detenidas. Sin embargo, la investigación todavía no terminó: tres sospechosos de nacionalidad argentina permanecen prófugos.

Cómo era el modus operandi de la banda dedicada al narcotráfico

De acuerdo con la reconstrucción judicial, la organización trasladaba la cocaína desde Bolivia hacia zonas fronterizas a través de caminos y pasos clandestinos.

Una vez en territorio argentino, la droga era acondicionada en camionetas, automóviles y camiones equipados con compartimientos ocultos para evitar su detección hasta llegar a su destino en el sur del país.

La investigación también detectó movimientos financieros que estarían vinculados con la maniobra delictiva. Según la causa, parte de las ganancias obtenidas habría sido destinada a la compra de inmuebles en Jujuy y de campos en la localidad salteña de Metán.

Uno de los integrantes, que continuaba operando desde la cárcel, recibía información sobre la actividad de la banda mediante mensajes en clave. Términos como "calendario libre" o "libreta" eran utilizados para hacer referencia a días determinados.

Los códigos también incluían alusiones a feriados y a las fechas en las que jugaba la Selección argentina durante el Mundial. Si bien los investigadores lograron identificar intercambios entre varios de los involucrados, las comunicaciones no alcanzaron para reconstruir por completo el funcionamiento de la organización.

En esta etapa de la investigación, la colaboración de un malabarista que trabajaba en un semáforo resultó determinante. De acuerdo con el expediente, el hombre seguía los movimientos de los sospechosos y transmitía esa información a los investigadores.