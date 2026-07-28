Anses agosto 2026: cuáles jubilados se quedan sin el bono y cuánto se cobrará de jubilación mínima

El próximo aumento del haber mínimo fijará nuevos pisos y techos a partir de los cuales la ANSES paga o no el refuerzo extraordinario.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) seguirá otorgando en agosto 2026 el bono extraordinario de $70.000 para jubilados , pensionados y beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor ( PUAM ). Sin embargo, no todos cobrarán la misma cifra. Algunos recibirán la totalidad, otros un proporcional y un grupo no tendrá suma extra.

En agosto próximo, como todos los meses, los haberes tendrán un aumento en base al dato de inflación de junio , que arrojó una suba de precios de 1,9% . Este porcentaje impactará en todas las jubilaciones, pero especialmente en las más bajas, subiendo el piso a partir del cual se otorga el refuerzo económico.

Mediante el Decreto 274/2024, el Gobierno nacional fijó un sistema de ajustes mensuales con el objetivo de no perder cierto poder adquisitivo ante la suba de precios. Para establecer los aumentos , se toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. En ese contexto, el incremento de las jubilaciones y pensiones en agosto 2026 estará marcado por el dato de inflación de junio, que determinó una suba de precios del 1,9%.

En agosto, las jubilaciones y pensiones tendrán un aumento del 1,9%.

Con este aumento, la jubilación mínima subirá a $419.817,13. Y si se suma el bono extraordinario de $70.000 (monto en el que está congelado hace más de dos años), el haber saltará a $489.817,13. Al ser un sistema que contempla únicamente el índice de inflación, la desaceleración de los precios provocó que este incremento sea uno de los más bajos del año.

Cómo se calcula el bono con el nuevo piso de la mínima

Con el aumento de la jubilación mínima, el mecanismo para calcular y pagar el bono extraordinario tendrá nuevo piso y un nuevo techo.

Según precisa la ANSES, quienes cobren el haber mínimo recibirán la totalidad de la suma hasta alcanzar los $489.817,13. Los beneficiarios que perciban un haber mayor al mínimo pero que no superen los $489.817,13, tendrán un proporcional hasta alcanzar esa cifra. Y quienes cobren más de 489.817,13, no recibirán ninguna suma extra.

El cronograma de pagos para agosto 2026

La fecha de cobro de los jubilados y pensionados está determinada por la terminación del DNI de cada beneficiario. En el octavo mes del año, el cronograma se verá afectado por el feriado del 17 de agosto que conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín y que este año cae lunes.

El nuevo techo de los haberes para recibir el bono será de $489.817,13 en agosto.

De esta manera, así queda el calendario de pago en agosto 2026:

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 : a partir del 10 de agosto

: a partir del 10 de agosto DNI terminados en 1 : a partir del 11 de agosto

: a partir del 11 de agosto DNI terminados en 2: a partir del 12 de agosto

a partir del 12 de agosto DNI terminados en 3 : a partir del 13 de agosto

: a partir del 13 de agosto DNI terminados en 4: a partir del 14 de agosto

a partir del 14 de agosto DNI terminados en 5 : a partir del 18 de agosto

: a partir del 18 de agosto DNI terminados en 6 : a partir del 19 de agosto

: a partir del 19 de agosto DNI terminados en 7: a partir del 20 de agosto

a partir del 20 de agosto DNI terminados en 8 : a partir del 21 de agosto

: a partir del 21 de agosto DNI terminados en 9: a partir del 24 de agosto

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1 : a partir del 25 de agosto

: a partir del 25 de agosto DNI terminados en 2 y 3 : a partir del 26 de agosto

: a partir del 26 de agosto DNI terminados en 4 y 5: a partir del 27 de agosto

a partir del 27 de agosto DNI terminados en 6 y 7 : a partir del 28 de agosto

: a partir del 28 de agosto DNI terminados en 8 y 9: a partir del 31 de agosto

Pensiones No Contributivas (PNC)