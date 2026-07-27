Tránsito, autos eléctricos y transporte público: Neuquén debate su movilidad del futuro

El encuentro “Movilidad segura y sustentable en ciudades intermedias” será el 31 de julio y fue coordinado por la cooperativa CALF, Nippon Car y la Municipalidad de Neuquén.

A partir del crecimiento sostenido de las últimas décadas, Neuquén capital afronta un desafío para la movilidad urbana. Por eso, la Cooperativa CALF , Nippon Car y la Municipalidad de Neuquén se unieron para generar un encuentro abierto y gratuito para debatir la forma más eficiente y segura de moverse en ciudades intermedias.

La acctividad está prevista para el viernes 31 de julio, de 11 a 13 hs, en el auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes, y busca que la comunidad sea parte de la búsqueda de soluciones para ordenar el tránsito en la ciudad a partir de la disponibilidad de nuevas tecnologías, como los vehículos híbridos o eléctricos.

Neuquén capital creció en las últimas décadas a un ritmo que transformó su trama urbana, su parque automotor y su demanda de energía. Ese crecimiento plantea una pregunta que hoy no tiene una respuesta única: cómo se va a mover la ciudad en los próximos años, y qué decisiones hay que empezar a tomar ahora para que esa movilidad sea segura, eficiente y sostenible.

La actividad, denominada “Movilidad segura y sustentable en ciudades intermedias”, será el primer encuentro del ciclo Movilidad y Futuro. Este evento, previsto para el viernes 31 de julio de 2026, de 11 a 13 hs, en el auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes, en Mitre y Santa Cruz será abierto a la comunidad, con entrada libre y gratuita, aunque requiere de una inscripción previa online.

El encuentro forma parte del programa Neuquén: Energía, Movilidad y Comunidad, una iniciativa conjunta de las tres instituciones orientada a discutir públicamente los desafíos energéticos y urbanos de la región.

Unir tres sistemas que hoy se debaten por separado

La propuesta del encuentro es reunir en una misma mesa a tres actores que habitualmente toman decisiones de manera independiente: el Estado municipal, que planifica el territorio y regula el tránsito; el sistema de distribución eléctrica, que debe anticipar una demanda que todavía no llegó; y la industria automotriz, que define qué tecnologías estarán disponibles y en qué plazos.

El panel estará integrado por María Pasqualini, secretaria de la Jefatura de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén; Claudio Bulacio, gerente general de ADEERA, la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina; y Ezequiel Vallejos Meana, director de Asuntos Corporativos de Toyota Argentina. La moderación estará a cargo de Florencia Quiroga Panelli, gerenta de Finanzas y Energías Renovables de CALF.

Pasqualini abordará el crecimiento urbano de Neuquén y los desafíos que ese crecimiento le impone al tránsito, a la seguridad vial y a la planificación territorial, además de las líneas de trabajo municipales vinculadas a movilidad sustentable.

Maria Isabel Sanchez

Bulacio expondrá sobre el rol de las distribuidoras eléctricas en la transición energética, los desafíos de la infraestructura de distribución y las nuevas demandas asociadas a la movilidad eléctrica, incluyendo la planificación de redes, la digitalización y la calidad del servicio.

Vallejos Meana presentará las tendencias globales en movilidad sustentable y segura, la evolución de las tecnologías híbridas y eléctricas, y los desafíos que enfrenta la cadena de valor de la industria automotriz en su transición hacia modelos más sostenibles.

Tras las exposiciones se abrirá un conversatorio guiado y un espacio de preguntas del público, con el objetivo de conectar las tres miradas y avanzar sobre los puntos donde la planificación urbana, la infraestructura energética y la innovación tecnológica se cruzan.

Donde no haya ciclovía, los monopatines deberán ir por la derecha.

Qué son las ciudades intermedias

Las ciudades intermedias son aquellas que no alcanzan la escala de una gran metrópolis, pero superan la lógica de una localidad pequeña. Por sus características, enfrentan un problema propio: crecen rápido, concentran servicios de una región extensa y suelen tomar decisiones de infraestructura con marcos pensados para otras escalas.

En Neuquén, la movilidad ya genera tensiones concretas. El aumento del parque automotor presiona sobre una traza urbana que no siempre fue diseñada para ese volumen. La incorporación progresiva de vehículos híbridos y eléctricos supone una demanda eléctrica adicional que la red debe estar en condiciones de absorber, y que se define con años de anticipación. Y la seguridad vial depende tanto de la infraestructura como de la tecnología disponible en los vehículos y de los hábitos de circulación.

"Anticipar esas demandas, más que reaccionar a ellas, es el eje que atraviesa el encuentro", señalaron desde la organización.