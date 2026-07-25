Una neuquina viajó a Marruecos por trabajo: hoy tiene una grave lesión, sufrió violencia de género y pide ayuda para volver

María Aguilar Halak tiene 35 años y desde hace cuatro meses vive un calvario. Debe reunir 3 millones de pesos para pagar el pasaje y retornar a Argentina.

Lo que comenzó como una nueva experiencia laboral en el exterior terminó convirtiéndose en una pesadilla para María Aguilar Halak , una neuquina de 35 años que desde hace años trabaja como bailarina en distintos países. En las últimas horas decidió hacer público el difícil momento que atraviesa en Marruecos.

A través de un video difundido en su cuenta de Instagram, denunció que fue víctima de una estafa, sufrió violencia de género y quedó imposibilitada de trabajar tras un accidente laboral. Pide ayuda económica para regresar a la Argentina.

En diálogo con LM Neuquén , la joven explicó que llegó al país africano a principios de marzo de este año con un contrato de trabajo, convencida de que sería una oportunidad más dentro de una carrera que ya la había llevado a recorrer 20 países.

Sin embargo, en pocos meses su realidad cambió por completo. Primero sufrió un accidente mientras trabajaba, luego la empresa para la que se desempeñaba dejó de pagarle el salario y, cuando intentó rehacer su vida en otra ciudad, conoció a un hombre que, según denunció, la engañó, le robó dinero y terminó agrediéndola física y psicológicamente.

Actualmente, permanece sola en Marrakech, sin ingresos, con una lesión en la columna que le impide volver a bailar y con una causa judicial en curso. Aunque aseguró que la Embajada Argentina ya está al tanto de su situación, explicó que los tiempos administrativos y judiciales no le permiten regresar de inmediato.

Por eso recurrió a las redes sociales para pedir colaboración y reunir el dinero necesario para comprar un pasaje de regreso a Neuquén.

Un accidente laboral, una lesión en la columna y la pérdida de trabajo

María relató que el primer problema surgió mientras trabajaba como bailarina en una ciudad costera de Marruecos. "Tuve un accidente laboral que no me permitía continuar con el trabajo”, explicó a LM Neuquén y agregó: “No me quisieron pagar el salario y a partir de ahí mi vida empezó a venirse cuesta abajo".

Según contó, el accidente ocurrió durante una presentación cuando pisó un carbón encendido que había caído al suelo. La caída le provocó una grave lesión en la columna.

"Se me desintegraron los últimos dos discos lumbares, el L5 y S1.Me tuvieron que hacer infiltraciones y ahora necesito una cirugía para recuperarme", contó. "Se me desintegraron los últimos dos discos lumbares, el L5 y S1.Me tuvieron que hacer infiltraciones y ahora necesito una cirugía para recuperarme", contó.

Sin poder continuar trabajando y sin cobrar el salario que le correspondía, decidió trasladarse a Marrakech, donde creyó haber encontrado una nueva oportunidad. Allí conoció a un hombre de la comunidad musulmana, religión que ambos profesan, con quien inició una relación que, según su denuncia, terminó convirtiéndose en otro calvario.

La promesa de matrimonio que terminó en una denuncia

La neuquina contó que el hombre le aseguró que era médico, le propuso casarse y formar una familia. Además, le pidió que alquilara un departamento para comenzar una nueva vida juntos.

"Me dijo que era médico, después anestesista. Empezó con relatos sobre la enfermedad y muerte de familiares para pedirme dinero. Yo confié porque compartíamos la misma religión", sostuvo. "Me dijo que era médico, después anestesista. Empezó con relatos sobre la enfermedad y muerte de familiares para pedirme dinero. Yo confié porque compartíamos la misma religión", sostuvo.

Según explicó, ella terminó afrontando todos los gastos de la relación hasta que comenzaron los episodios de violencia.

"El primer episodio fue cuando me negué a tener relaciones sin protección. Me dio una cachetada y me dijo que en Marruecos esas cosas eran normales, que el hombre era quien mandaba", recordó. "El primer episodio fue cuando me negué a tener relaciones sin protección. Me dio una cachetada y me dijo que en Marruecos esas cosas eran normales, que el hombre era quien mandaba", recordó.

María denunció los hechos ante la Policía marroquí y aseguró que se dictó una medida de restricción de acercamiento, aunque afirmó que el acusado la incumplió pocos días después.

"Él la incumplió a los tres días, me encontró cuando volvía a mi casa y fue la última agresión física que tuve. Ahí descubrí que tampoco era médico; era boxeador", relató.

Además, sostuvo que el hombre le habría sustraído alrededor de 4.000 euros, dinero que había destinado a alquileres, tratamientos médicos y otros gastos derivados de su estadía en Marruecos.

El pedido desesperado para regresar a Neuquén

Actualmente María vive sola, debió mudarse por temor a nuevos ataques y asegura que no puede trabajar debido a la lesión que sufrió en la columna. Explicó que la Embajada Argentina sigue su caso, pero que el regreso depende de reunir el dinero para el pasaje.

"Lo único que necesito es volver a mi casa. Tengo que juntar cerca de tres millones de pesos para comprar el pasaje porque realmente tengo miedo y estoy en un lugar inseguro", expresó.

En el video que publicó en sus redes sociales, la neuquina resumió el motivo por el que decidió exponerse públicamente: "No quiero ser una menos. Ya no puedo sostenerme más en este silencio", concluyó.

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