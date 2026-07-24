Tras cuatro meses de vuelos, LATAM suspendió la ruta Neuquén-Chile

La compañía aérea señaló que se trató de una "difícil decisión". Explicó que la demanda demostró "niveles sostenidamente inferiores a los proyectados".

A casi cuatro meses del inicio de sus operaciones, la empresa LATAM Airlines decidió suspender la ruta que conecta Neuquén con Santiago de Chile. Los vuelos estarán cancelados desde el próximo 25 de octubre, pero este sábado 25 de julio ya no podrán comprarse pasajes.

Así lo informó la compañía a través de un comunicado, donde señaló que se trató de una "difícil decisión " y que se tomó "tras una exhaustiva revisión de itinerarios y un análisis del desempeño de su red de rutas y al comportamiento de la demanda que demostró niveles sostenidamente inferiores a los proyectados ".

En el escrito informaron que los clientes con pasajes emitidos para viajes programados después del 25 de octubre contarán con una reubicación a través de Buenos Aires con una aerolínea asociada y con conexiones subsiguientes en vuelos LATAM, sujeto a la disponibilidad.

"Dicha gestión de protección será coordinada por la compañía entre el 27 de julio y el 10 de agosto. Durante este periodo, el nuevo itinerario podrá consultarse en la sección Mis Viajes de la app de LATAM o en latam.com, o será informado por la agencia de viajes según corresponda. De no ser satisfactoria esta propuesta, el cliente podrá solicitar el reembolso del ticket", explicaron.

Por último, la empresa aérea manifestó que "lamenta profundamente tener que interrumpir esta operación y reitera su compromiso con el desarrollo de la conectividad regional, manteniendo siempre abiertas las puertas para futuras oportunidades de colaboración cuando las condiciones de mercado así lo permitan".

LATAM inició la ruta el 29 de marzo

Las operaciones de LATAM entre Neuquén y Santiago de Chile iniciaron el pasado 29 de marzo, con cuatro frecuencias semanales. La ruta era operada en aviones Airbus A320 con capacidad para 174 pasajeros.

Los vuelos operaban los martes, jueves, viernes y domingos. El objetivo de la ruta contemplaba una mejora significativa en los tiempos de viaje, además de potenciar el turismo, el intercambio comercial, la integración binacional y las oportunidades de desarrollo económico para la provincia.

Sebastián Fariña Petersen

Sobre el grupo LATAM

LATAM Airlines Group S.A. y sus filiales son el principal grupo de aerolíneas en América Latina presente en cinco mercados domésticos de la región: Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, además de operaciones internacionales dentro de América Latina y hacia/desde Europa, Estados Unidos, Oceanía, África y el Caribe.

El grupo cuenta con una flota de aviones Boeing 767, 777, 787, Airbus A321, A321Neo, A320, A320Neo y A319. Además, el Airbus 330, operado bajo arrendamiento de corto plazo, también forma parte de las operaciones actuales.

LATAM Cargo Group, LATAM Cargo Colombia y LATAM Cargo Brasil son las filiales de carga del grupo LATAM. Además de tener acceso a las bodegas de los aviones de las filiales de pasajeros, cuentan con una flota de 20 aviones cargueros. Operan en la red del grupo LATAM, así como en rutas internacionales de uso exclusivo para cargueros. Ofrecen infraestructura moderna, una amplia variedad de servicios y opciones de protección para satisfacer todas las necesidades de los clientes.