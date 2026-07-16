Habrá dos vuelos especiales para viajar desde Argentina a la final del Mundial 2026: cuánto salen los pasajes

La empresa argentina anunció dos salidas especiales y permitirá a los hinchas llegar a New York para presenciar el partido ante España.

Un avión de Aerolíneas Argentinas se prepara para partir con destino a Nueva York antes de la final del Mundial 2026.

La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 , tras el triunfo ante Inglaterra, desató por completo la euforia y entusiasmo de los hinchas, y hay quienes están pensando en la posibilidad de viajar a Nueva York . Por eso, Aerolíneas Argentinas dio a conocer que sumará dos vuelos especiales.

Ya hay quienes, en la cuenta regresiva, comenzaron a organizar el viaje para presenciar la final entre Argentina y España este domingo.

En respuesta al interés generado por el partido, Aerolíneas Argentinas anunció dos vuelos especiales a Nueva York. Ambos servicios partirán desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y llegarán al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy.

La venta de los pasajes comenzó en las últimas horas. Y según destacó la empresa, la programación de los vuelos fue diseñada para que los pasajeros puedan arribar antes del encuentro decisivo.

La final se disputará en el New York New Jersey Stadium, denominación utilizada por la FIFA para el MetLife Stadium durante la competencia. El recinto se encuentra en East Rutherford, Nueva Jersey, dentro del área metropolitana de Nueva York.

Fechas y horarios de los vuelos especiales a Nueva York

Los dos vuelos directos de Aerolíneas Argentinas - desde Buenos Aires a Nueva York - saldrán desde el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini.

El primer servicio partirá el viernes 17 de julio a las 21.30 horas.

a las 21.30 horas. El segundo despegará el sábado 18 de julio a las 9 de la mañana.

Ambas opciones permitirán llegar antes de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. Sin embargo, el primer vuelo ofrecerá un margen mayor para completar los controles migratorios, retirar el equipaje y trasladarse desde el aeropuerto hasta el alojamiento.

Aerolíneas Argentinas sumó vuelos especiales para los hinchas que viajarán a Estados Unidos por el Mundial 2026.

El servicio del sábado dejará menos tiempo disponible. Los pasajeros deberán considerar la duración de los trámites de ingreso a Estados Unidos y las posibles demoras en el Aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York. También deberán calcular el recorrido hasta Nueva Jersey.

Los pasajes para los vuelos especiales a Nueva York se venderán mediante los canales habituales. Los interesados podrán comprarlos en el sitio oficial de Aerolíneas Argentinas o a través de agencias de viajes. No será necesario completar una inscripción previa.

Precios de los pasajes para la final del Mundial 2026

La tarifa anunciada corresponde a un pasaje de ida y vuelta entre Buenos Aires y Nueva York.:

Los boletos tendrán un precio inicial de US$ 5.000 por persona en clase Económica.

En Business, el valor partirá desde US$ 10.000 por pasajero.

Los precios finales pueden cambiar de acuerdo con la disponibilidad y las condiciones de cada tarifa.

Fotos: Sergio Dovio para LM Neuquén

La cercanía de la final entre Argentina y España reduce las posibilidades de conseguir boletos a valores más bajos. También limita el número de alojamientos disponibles en Nueva York y Nueva Jersey durante los días previos al encuentro.

El costo total del viaje no se limita al pasaje aéreo a Nueva York. Los hinchas también deberán contemplar el alojamiento, las entradas para el partido, los traslados, la comida y el seguro médico. Esos gastos pueden elevar con rapidez el presupuesto.

Antes de confirmar la reserva, también será necesario revisar las condiciones del equipaje. La cantidad de valijas permitidas, la elección del asiento y las posibilidades de cambio pueden variar de una tarifa a otra.

Quienes compren los vuelos de Aerolíneas Argentinas para la final deberán prestar atención a la fecha del regreso. La empresa no detalló en el comunicado difundido inicialmente todos los horarios correspondientes al tramo de vuelta.